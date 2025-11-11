Padre e hija mueren en trágico accidente mientras llevaban ayuda a Jamaica tras huracán Melissa

11 nov. 2025 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó la caída de una avioneta en Estados Unidos tras conocerse el propósito del viaje. Alexander Wurm, de 53 años, y su hija Serena, de 22, fallecieron en un acto humanitario mientras transportaban suministros de ayuda para Jamaica, devastada por el huracán Melissa.

Según reportó People, la avioneta se estrelló en Florida poco después del despegue del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale el pasado lunes 10 de noviembre, aproximadamente a las 10:14 a.m.

Detalles del accidente

Las autoridades policiales confirmaron que dos personas perdieron trágicamente la vida en el accidente. Se cree que la avioneta turbohélice se estrelló en un estanque ubicado dentro de una urbanización privada, colisionando con las viviendas cercanas al punto del impacto.

Las víctimas pertenecían a la organización Ignite the Fire, siendo Alexander su fundador. El grupo había estado documentando sus esfuerzos de ayuda en las redes sociales tras el paso del huracán Melissa en Jamaica.

De izquierda a derecha: Alexander Wum (padre) y Serena Wum (hija)

“Su legado de fe y compasión tocó innumerables vidas”

La organización informó a través de su cuenta de Facebook la devastadora noticia junto a una fotografía de ambas víctimas, escribiendo que habían muerto mientras llevaban ayuda humanitaria a la isla caribeña.

Alexander, fundador del ministerio cristiano evangélico, era conocido por su calidez y bondad inquebrantable. A lo largo de su vida, viajó extensamente llegando a diversos países y continentes, donde trabajó incansablemente para llevar fe, compasión y apoyo a quienes lo necesitaban.

“Su legado de fe y compasión tocó innumerables vidas. No hay palabras suficientes para describirlo”, lamentó la organización en un comunicado. Agregaron que más allá de sus roles como esposo, padre, amigo, consejero y mentor, era la persona con la que podían ser completamente sinceros, recibiéndolos siempre con gracia y comprensión.

“Que su amor y sabiduría sigan resonando en todo lo que hagamos”, concluyó el mensaje de la organización, recordando su impacto en las vidas de quienes lo conocieron.

Las víctimas se dirigían a Jamaica para ayudar después de que el huracán Melissa tocara tierra como tormenta de categoría 5 en la isla el pasado 28 de octubre, causando devastación generalizada que requería asistencia humanitaria urgente.

