Influencer asesinada en vivo en México: Acusan al tío de ser el autor intelectual porque quería quedarse con salón de belleza

10 nov. 2025 - 17:22 hrs.

La muerte de Valeria Márquez, influencer de 23 años, ha tomado un giro sorprendente y perturbador. La joven fue asesinada con impactos de bala en su salón de belleza cuando se encontraba en directo a través de su cuenta de TikTok el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, México.

Meses después del brutal asesinato que conmocionó las redes sociales, han surgido varios testimonios y versiones que apuntan a su tío como presunto autor intelectual del crimen.

Se trata de Armando López, tío y socio comercial

De acuerdo con TV Azteca, las investigaciones señalarían a su socio comercial, Armando López.

El móvil del crimen estaría relacionado con disputas de índole económica y la lucha por el control del salón de belleza “Blossom The Beauty Lounge”, del cual Márquez era la propietaria.

Valeria Márquez / Redes sociales

El momento del asesinato

Ese día martes 13 de mayo, una mujer presente en el salón de belleza de Valeria le comunicó que un repartidor había llegado preguntando por ella y que luego volvería a visitarla.

Ahí se produjo uno de los momentos más escalofriantes del caso. En pleno live, la influencer le dice a sus seguidores: “Me quedé preocupada... (le dijeron que) no se le vía la cara (al repartidor) (...). ¿Me iban a levantar o qué?”, preguntó, haciendo referencia a una sospecha de asesinato.

“A lo mejor, me iban a matar o algo”, expresó, agregando que quería retirarse de la peluquería por aquel temor. Fue en ese momento que irrumpió Vivian de la Torre, una amiga que por interno le pidió quedarse, ya que le envío un regalo y quería ver su reacción.

Minutos más tarde, la tiktoker reapareció en pantalla con el supuesto obsequio. Coincidentemente, el repartidor llegó segundos después: “¿Eres Valeria?”, le consultó. Le respondió que sí y apagó el micrófono, pero no la pantalla, así que todos los conectados vieron cómo se desvanecía tras recibir disparos en su cabeza y pecho.

Aunque existen graves acusaciones contra su tío y otras personas del entorno, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha realizado comentarios públicos y ha enfocado la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Todo sobre Mundo