Japón despliega militares ante ola de ataque de osos que ya deja 12 personas fallecidas
- Por Arnaldo Sepúlveda | AFP
¿Qué pasó?
Japón comenzó a desplegar soldados este miércoles en una región del norte del país afectada por una serie de ataques de osos que ha alcanzado niveles récord este año y ya deja 12 muertos.
El gobierno de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, elabora un paquete de medidas especiales para hacer frente a la crisis, que también ha causado más de 100 heridos desde abril. Debido a las estrictas leyes japonesas sobre armas de fuego, las tropas no llevarán rifles o pistolas ni cazarán a los animales.
En su lugar, se armarán con esprays repelentes, palos, escudos, gafas protectoras, chalecos antibalas y lanzadores de redes, informó el Ministerio de Defensa.
¿Por qué los osos habrían atacado a las personas?
Según los expertos, la escasa cosecha de bellotas de este año ha provocado que la creciente población de osos del archipiélago asiático se acerque a las ciudades en busca de alimento, especialmente en regiones norteñas como Akita e Iwate.
La despoblación rural también ha difuminado las fronteras tradicionales entre las ciudades y los hábitats de estos mamíferos, lo que los ha animado a expandir sus hábitats hacia las zonas residenciales, según los investigadores.
Las Fuerzas de Defensa de Japón acordaron ofrecer asistencia logística a las zonas rurales y a sus comunidades aterrorizadas, incluyendo el transporte de trampas para osos.
El miércoles se desplegó un equipo de 15 soldados para ayudar a trasladar una trampa en la ciudad de Kazuno, en Akita, una de las regiones más afectadas.
