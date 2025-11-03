Robotaxis siguen expandiéndose: Estas son las tres nuevas ciudades que tendrán taxis autónomos
- Por Lucas Figueroa
Una experiencia futurista. En eso se han transformado los taxis autónomos o robotaxis, vehículos que se manejan solos, sin la necesidad de que haya un conductor. Uno de los países en los que se ha implementado esta tecnología es Estados Unidos.
Esto se logra gracias a una serie de factores, como la combinación de cámaras, sensores LiDAR (que crean una imagen 3D) y radares, que permiten a los vehículos detectar su entorno en tiempo real.
Como era de esperar, la Inteligencia Artificial (IA) juega un rol clave, procesando la información de los sensores para tomar decisiones de conducción.Ir a la siguiente nota
En todo caso, a pesar de que los vehículos no cuentan con conductor, son monitoreados remotamente por personas capacitadas para intervenir en caso de emergencia.
¿Cuáles son las nuevas ciudades que tendrán robotaxis?
Ahora, la empresa Waymo, una de las compañías detrás de la administración de estos vehículos, anunció que tres nuevas ciudades del gigante norteamericano contarán con esta tecnología.
De acuerdo con lo que consignó la propia Waymo a través de sus redes sociales, las nuevas ciudades que tendrán robotaxis serán:
- Las Vegas
- Detroit
- San Francisco
"¡Nuevas ciudades acaban de llegar! ¡Nos dirigimos a tres ciudades más para lanzar nuestro servicio de transporte autónomo el próximo año!", dijeron en un post en Instagram.
