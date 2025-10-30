"Amor, dame una señal de vida": La última conversación con su esposa de policía fallecido en megaoperativo en Río

30 oct. 2025 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 132 muertos, entre estos cuatro policías, fue el saldo que dejó el megaoperativo "contra el narcotráfico" del Comando Vermelho en los complejos de Alemão y Penha, al norte de Río de Janeiro, en Brasil.

Tras la operación, que se extendió martes y miércoles, organizaciones civiles comenzaron a recolectar los cuerpos de los fallecidos en las favelas y la prensa empezó a recopilar testimonios de quienes se vieron envueltos en "el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro".

"Amor, dame una señal de vida"

Una de estas historias corresponde a Heber Carvalho da Fonseca, sargento del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), cuya esposa compartió la última conversación que tuvieron por WhatsApp antes de que el policía perdiera la vida en el operativo.

"¿Estás bien? Dios te está protegiendo. Estoy orando", escribió Jéssica Araújo poco antes de recibir una escueta respuesta de su marido, según se puede ver en el pantallazo de la conversación publicado por la cadena Globo.

"Estoy bien. Continúa orando", fueron las breves palabras de Heber, sin saber que estas se convertirían en la última señal de vida que le daría a su esposa.

Tras esto, siguió un largo silencio que solo era interrumpido por los mensajes de angustia de Jéssica: "Te amo. Cuídate, por favor. Hay muchos heridos. Amor, dame una señal de vida siempre que puedas".

Heber tenía 39 años y acumulaba 14 años de servicio en la Policía Militar de Río de Janeiro. A su familia siempre les dijo que si moría en el trabajo, lo habría hecho cumpliendo lo que más amaba, pero esto no es consuelo. "Nunca creemos que ese día llegará. No puedo explicar este dolor", lamentó la mujer.

Uno de los mensajes más desgarradores de Jéssica hacen referencia a su hija: "Y no volviste a hablar. ¿Y ahora, qué le voy a decir a Sofía?", escribió en la historia de sus redes sociales en la que evidencio el dolor por la muerte de su esposo.

