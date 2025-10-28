Netanyahu ordena "poderosos bombardeos" en la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de violar el acuerdo

28 oct. 2025 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, luego de acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

"Poderosos bombardeos"

Tras mantener una reunión de seguridad, "el primer ministro Netanyahu ordenó al ejército realizar de inmediato poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

El portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo "se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo".

Israel acusa de Hamás de violar el acuerdo de tregua

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

"Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua", denunció la oficina de Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump.

Hamás, por su parte, anunció que aplazará la entrega a Israel, inicialmente prevista a las 18H00 GMT, del cuerpo de otro rehén, "hallado en un túnel del sur de Gaza".

"Aplazaremos la entrega prevista hoy, por violaciones de la ocupación (Israel, ndlr)", agregó el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, y agregó que "toda escalada sionista obstaculizará las búsquedas, las excavaciones y la recuperación de los cuerpos".

