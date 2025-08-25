Lacoste cambia su icónica imagen con un cocodrilo por otro animal: ¿Cuál es la razón?

25 ag. 2025 - 16:20 hrs.

Aunque de manera temporal, la reconocida marca Lacoste cambiará su logo, dejando atrás el clásico cocodrilo. La decisión de la marca descansa en un homenaje a Novak Djokovic, tenista que se posiciona como uno de los principales embajadores de la firma alrededor del orbe.

Bajo el nombre de "Novak Djokovic Collection", la marca comercializa diversas líneas de ropa, ¿la particularidad? En vez del clásico reptil, es una cabra la que se posiciona como logo.

La razón por la que Lacoste dejará atrás su cocodrilo

La explicación de esto reside en que cabra en inglés se traduce como GOAT y este a su vez es el acrónimo de "Greatest of All Times" (el más grande de todos los tiempos), título que para muchos "Nole" se ha ganado con creces, con sus éxitos deportivos.

Cabe destacar que el serbio ha ganado en 24 oportunidades títulos de Grand Slam, los torneos más importantes del mundo del tenis, siendo el que más veces se ha coronado en estas instancias.

Por si fuera poco, ha ganado más de cien torneos a nivel profesional. Además, ha acumulado casi 400 semanas, durante toda su carrera, como número 1 del mundo. Una de sus más grandes deudas era una medalla de oro en Juegos Olímpicos, lo que pudo saldar en 2024, tras consagrarse en París.

Si bien, por sus propias palabras, su retiro estaría cerca, lo cierto es que sigue vigente, posicionándose en el séptimo lugar del escalafón. De hecho, venció en primera ronda del USOpen al local Learner Tien.

El "nuevo" logo de Lacoste