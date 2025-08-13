Dictan prisión preventiva para expresidente peruano Martín Vizcarra por presunto delito de cohecho

13 ag. 2025 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Poder Judicial de Perú informó a través de su cuenta de X que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el expresidente de aquel país, Martín Vizcarra, por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

El magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez, dispuso que la prisión se haga efectiva de manera inmediata por un lapso de cinco meses.

¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra?

Al exmandatario peruano se le acusa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años, informó el Poder Judicial de ese país.

El fallo fue leído en presencia de Vizcarra durante una audiencia dirigida por Chávez.

Se "impone cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente" (...) por el presunto delito de cohecho pasivo propio", señaló la autoridad judicial en sus redes sociales.

Juez reprochó a Vizcarra por usar celular durante la audiencia

Uno de los momentos más tensos de la audiencia fue cuando el juez Chávez reprochó al expresidente peruano por usar su celular.

El hecho se dio cuando el fiscal provincial Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, argumentaba la solicitud de prisión preventiva, momento en que Vizcarra tomó su celular.

"Cuando estamos en sede judicial, por ejemplo, en países distintos, hasta lo podrían haber arrestado si usted está con el teléfono en la mano. No estamos ahí. No obstante, teniendo en cuenta que hay antecedentes, evite el uso del celular", dijo el magistrado para reprochar al expresidente peruano, según consignó Infobae.

"Estamos en una audiencia seria", donde "se discute su libertad", precisó el juez, para luego recalcar que "salvo que en ese dispositivo tenga un sustento que quiera brindar al juzgado que lo va a escuchar. Por favor, evite el celular".

Todo sobre Martín Vizcarra