Hijo de Pablo Escobar recuerda los consejos que le dio a su padre y cuando el líder narco planificó secuestrar a Michael Jackson

25 may. 2025 - 17:05 hrs.

El hijo del histórico narcotraficante colombiano Pablo Escobar llegó a Chile para participar de un congreso de la Fundación Lo que Verdad Importa, donde se reunió con más de 2.000 estudiantes del país. Criticó las series de televisión sobre su padre, aseguró que pudo haber sido su sucesor en el cartel de Medellín y abordó el impacto del método Bukele en la actualidad.

El que alguna vez quiso vengar la muerte de su padre y vivió en carne propia los horrores de la guerra del narcotráfico, hoy dice ser un hombre de paz y viaja dictando conferencias por el mundo.

Lo más visto ahora Directora de Senapred reporta que "Meteorología ha emitido una alarma por formación de tornados" en tres regiones

En este contexto, Juan Pablo Escobar, quien se debió cambiar el nombre a Juan Sebastián Marroquín, le concedió una entrevista al editor de Internacional de Meganoticias, Pablo Cuellar, recordando los consejos que le dio a su padre antes de morir y cuando este planificó secuestrar a Michael Jackson para su cumpleaños.

"Podría haber sido Pablo Escobar 2.0"

Al ser consultado por qué se cambió el nombre, sostuvo que "no había opciones para nosotros. Cuando queríamos comprar pasajes para salir, me decían 'a ti no te vendemos pasajes'". "Cambiar la identidad para salvar tu vida no significa que estás renegando de tu papá en absoluto", puntualizó.

Además, aseguró que "pude haber sido ese Pablo Escobar 2.0. De haberlo hecho, no estaría aquí con ustedes, estaría muerto".

Sobre por qué no lo hizo, señaló que "me di cuenta que no había ningún sentido, que no iba a recuperarlo a él. Iba a crear un caos, una destrucción sin sentido".

"Muchos dicen: 'no, es que tu papá fue un hombre muy exitoso'. No, no fue exitoso, no tuvo libertad, no tuvo tranquilidad, no tuvo paz", aseguró.

Respecto a si alguna vez ha pensado en recuperar el patrimonio de su padre, aseguró: "no me interesa, en absoluto. Estoy feliz de no tener nada de mi padre y eso me hace un hombre libre".

Pablo Escobar quiso secuestrar a Michael Jackson para el cumpleaños de su hijo

Una de las historias más desconocidas es que Pablo Escobar incluso pensó en secuestrar a la estrella estadounidense Michael Jackson, y lo iba a hacer en un cumpleaños de su hijo Juan Pablo, para pedir recompensa y ganar dinero con el rey del pop.

"Mi padre tenía esa mente siempre preparada para la criminalidad. En vez de pensar en pagarle para un concierto, dijo 'Ok, le pago para el concierto, pero cuando venga me tiene que pagar él a mí para que yo lo suelte'", recordó.

Sin embargo, este plan nunca vio la luz. "Por la gracia de dios, nos quitaron la finca donde iba a suceder eso", dijo, afirmando que si eso no ocurría el secuestro "iba a suceder porque mi papá tenía todo el dinero para hacerlo.

Los consejos que le dio a su padre

Al ser consultado si alguna vez sintió miedo en ese mundo, respondió: "de mi padre nunca, de los enemigos de él sí, por supuesto".

"Todo lo que tenían para aconsejarle y decirle, se lo dije en vida. Mil veces le dije no mates a más personas, no secuestres, no pongas más bombas, no le hagas más daño a la sociedad, deja de crear este caos. Nunca me escuchó y ahí están los resultados, está muerto", aseveró.

De todos modos, expuso que "hace muchos años dije que si los narcos de hoy se compararan con mi padre, mi papá podría parecer un niño en pañales, y los medios ahí mismo salieron a decir que 'está queriendo decir que está exculpando a su papá, le está quitando responsabilidades'. No, muchachos, no están entendiendo el problema en el que estamos".

Sobre la política de Nayib Bukele dijo que "yo conocí El Salvador antes y después de Bukele, y debo decir que es sorprendente el cambio positivo que ha tenido El Salvador en materia de seguridad y, de alguna manera, liberó a sus ciudadanos de estar siendo rehenes de los delincuentes".

"No estoy diciendo que creo que esa debería ser la fórmula. Creo que cuando hay voluntad de terminar con la criminalidad, se puede terminar con la criminalidad", recalcó.

Todo sobre Pablo Escobar