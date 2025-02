"Ya no está sufriendo": Muere joven influencer de TikTok que había sido diagnosticada con cáncer

12 feb. 2025 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Bailey Hutchins, una joven de 26 años y popular estrella de TikTok, perdió la vida debido a un cáncer que le habían diagnosticado, lo que provocó consternación entre sus seguidores. La información fue confirmada en redes sociales por su esposo, Caden Hutchins.

La muerte de la influencer

Según informó TMZ, la joven estuvo dos años batallando contra un cáncer colorrectal en etapa 4. Poco antes de su deceso, en enero de este año, le confirmó a sus seguidores que estaba de vuelta en el hospital producto de que su enfermedad había empeorado.

De hecho, su último video en la plataforma fue el 19 de enero. De ahí en adelante, se concentró en su tratamiento, que finalmente no pudo salvarle la vida.

"Hasta que nos volvamos a encontrar"

Caden, esposo de Bailey, que además era enfermera, entregó la noticia en redes sociales y no ocultó su impacto: "Me devasta decir que mi Bailey ha fallecido anoche... Ella ya no está sufriendo más", expresó.

Además, tuvo unas emotivas palabras para ella, a quien le dijo que "tu fe podría mover montañas, cariño. Desafortunadamente, Dios tenía planes más grandes para ti allá arriba. Hasta que nos volvamos a encontrar".

Cabe destacar que, pese a su enfermedad, la joven jamás dejó de comunicarse con sus seguidores en redes sociales e incluso publicaba videos en el hospital. Lo anterior generó, por supuesto, una mayor conexión entre ella y los cibernautas en los últimos dos años.