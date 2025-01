Donald Trump asume este lunes como presidente de EE.UU.: Prometió expulsar a migrantes indocumentados en las primeras horas

20 en. 2025 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

A pocas horas de que asuma la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fiel a su estilo, prometió actuar "con una rapidez y fuerza históricas" para "detener la invasión de fronteras" por migrantes, impulsar la producción petrolera y bloquear las "ideologías" de izquierda.

En el Capitolio al mediodía, hora de Washington, el magnate de 78 años se convertirá en el 47º presidente de la primera potencia mundial, tras un primer mandato entre 2017 y 2021, sucediendo al demócrata Joe Biden.

Las declaraciones de Trump en contra de la migración

El domingo, durante un mitin ante una multitud congregada en el Capital One Arena de Washington, Trump prometió que "para cuando el sol se ponga mañana por la tarde la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido, y todos los intrusos fronterizos ilegales estarán de vuelta a casa".

El republicano afirmó que "muchos" de los migrantes que llegan son "asesinos. "Después de años de construir naciones extranjeras, defender fronteras extranjeras y proteger tierras extranjeras, por fin vamos a construir nuestro país, defender nuestras fronteras y proteger a nuestros ciudadanos", expuso.

Asimismo, aseguró que "detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán", añadió.

Las políticas que aplicaría Trump

Cabe recordar que en su primer mandato, Trump aplicó una política de tolerancia cero, que incluyó la separación de miles de niños de sus padres migrantes. Esta vez el magnate tiene prisa y promete actuar "con una rapidez y fuerza históricas" para solucionar "cada una de las crisis a las que se enfrenta" el país.

Para ello prevé promulgar una cantidad récord de decretos presidenciales en cuanto comience su segundo mandato. Según el Wall Street Journal, Trump declarará el estado de emergencia en la frontera con México.

Fox asegura que además designará a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y restablecerá el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.

También es probable que elimine algunos programas destinados a fomentar la diversidad en la administración federal y levante las restricciones a la explotación petrolera.

Se espera asimismo que indulte a personas que fueron condenadas por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar impedir la certificación de la elección de Biden.