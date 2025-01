Mujer se hizo pasar por enfermera para robar una bebé en hospital de Paraguay: Intentó cruzar la frontera

17 en. 2025 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer argentina fue detenida luego de ser acusada de robar un bebé en un hospital de Asunción, en Paraguay, el pasado jueves. Las cámaras del recinto asistencial la captaron haciéndose pasar por enfermera para sustraer al lactante desde los brazos de su madre y luego intentó del país salir con la menor.

La detenida fue identificada como Natalia Edith González, de 39 años, quien es acusada de ingresar al Hospital de Barrio Obrero de Asunción tras simular ser empleada del lugar, acto que finalmente resultó en que saliera del recinto con una bebé.

Compró ropa para la bebé y quiso cruzar la frontera con ella

De acuerdo al medio argentino C5N, la abuela de la bebé precisó que, minutos antes de que la detenida se llevara al bebé, ellas estuvieron compartiendo un tereré (bebida tradicional que combina yerba mate, hielo y agua). En ese momento, la mujer que luego se hizo pasar por enfermera, le contó a la abuela de la lactante que estaba en el hospital acompañando a un tío.

Posteriormente, y tras no ver a su nieta, “le pregunté a mi hija dónde está el bebé y me dijo que se la había llevado una enfermera para pediatría, no sé qué. Yo le dije que ella no era enfermera. Corrimos detrás de la señora porque la vimos con la bebé en brazos”, indicó la abuela a diario ABC Color.

Fue en esos instantes en que la acusa salió corriendo del hospital para abordar un microbús de la Línea 38 en dirección al Mercado 4, lugar donde compró ropa para ella y para la bebé.

Luego, tomó un taxi hasta Loma Pytá y le consultó al taxista si la llevaba a cruzar la frontera hasta Colinda. Sin embargo, esto no resultó, ya que fue detenida por la policía a 50 metros de cruzar hacia la Argentina.

Finalmente, y luego de que la policía recuperara a la bebé, la lactante fue entregada a su verdadera madre, mientras que González deberá ser formalizada por el delito que se le imputa.