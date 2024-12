Más de 160 personas fallecidas en choque de avión en Corea del Sur: Video muestra momento de la tragedia

El accidente de un avión de la compañía Jeju Air al aterrizar en Muan, Corea del Sur, al parecer provocado por un choque con pájaros, dejó al menos 167 muertos este domingo, informaron las autoridades, que no esperan encontrar más supervivientes.

De momento, dos tripulantes fueron rescatados del avión en llamas, pero las posibilidades de encontrar más sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

Al caer la noche, los bomberos comunicaron un nuevo balance de 167 muertos confirmados en el accidente del avión que cubría el vuelo JJA-2216 entre la capital de Tailandia, Bangkok, y Muan, en el suroeste de Corea del Sur. De las 181 personas que iban a bordo, 175 eran pasajeros y seis miembros de la tripulación.

Según las autoridades, el accidente se produjo este domingo a las 09:03 horas (21:03 horas del sábado en Chile).

El Ministerio de Territorios indicó que la torre de control advirtió a la tripulación que se había producido una colisión con pájaros. El piloto emitió un mensaje de alerta ("Mayday"), poco antes de que el aparato se estrellara al aterrizar.

"Se presume que la causa del accidente habría sido un choque con pájaros, combinado con condiciones climáticas adversas", indicó Lee Jeong-hyun, jefe de bomberos de Muan, una localidad a unos 290 km al sur de Seúl.

"Sin embargo, la causa exacta será anunciada después de una investigación conjunta", agregó.

La cadena de televisión local MBC mostró imágenes del aterrizaje del avión de Jeju Air, un Boeing 737-8AS, según Flight Radar, con humo saliendo de sus motores antes de quedar envuelto en llamas al chocar con una barrera.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8