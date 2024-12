Video muestra momento exacto del fatal accidente de avión en aeropuerto de Corea del Sur

Un avión con 181 personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Muan, en el suroeste de Corea del Sur, informó el domingo la agencia de noticias Yonhap.

En un principio se informó del fallecimiento de 28 de los pasajeros del avión, sin embargo, transcurridas las horas, se ha constatado la muerte de 62 personas.

Desde medios de televisión surcoreanos, se ha dado a conocer un video en el que se puede ver el momento exacto en que ocurre el lamentable accidente.

En el registro se puede observar cómo la aeronave, por motivos que se desconocen, se salió de la pista de aterrizaje e impactó con una estructura que provocó que se prendiera violentamente en llamas.

"Había 175 pasajeros y seis tripulantes a bordo del avión que se accidentó en el aeropuerto de Muan", indicó Yonhap.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8