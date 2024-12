La historia del niño que popularizó "Mi Burrito Sabanero", pero no ganó ni un peso

24 dic. 2024 - 17:11 hrs.

Mi Burrito Sabanero es una de las canciones más icónicas de la Navidad. Este registro musical suele repetirse en innumerables ocasiones a lo largo de estas fiestas en todo el mundo. Sin embargo, esta pieza oculta una curiosa y lamentable historia para quien la cantó, esto luego de asegurar que no recibió ningún peso por interpretarla.

La triste historia de "Mi Burrito Sabanero"

La canción fue creada por el venezolano Hugo Blanco, quien en 1975, compuso la canción “Mi Burrito Sabanero”. Primero hizo que el cantante Simón Díaz la interpretara, sin embargo, creyó que la canción entonada por niños sería una mejor opción.

Así, la actual directora del Coro Infantil Venezuela (La Rondallita), Aguasanta Márquez, confesó a BBC Mundo que Blanco contactó a dicha agrupación para ofrecerles la pieza musical y encontrar aquella voz infantil que buscaba. De este modo, junto con Raúl Cabrera, director del coro, escogieron cuidadosamente al niño y llegaron con Ricardo Cuenci, de 8 años en ese entonces.

El famoso niño de la canción, quien ahora tiene 57 años, sostuvo al citado medio que “cuando yo tenía 4 o 5 años, mi papá participaba en una agrupación de música llanera (criolla). Y yo agarraba una cajita de fósforos, le metía clavitos y empezaba a tocar maracas, porque veía a los otros tocando”.

"Nunca se nos pagó ni un bolívar"

De este modo, y gracias a la amistad que tenía el padre de Ricardo con Raúl, el niño oyó “El Burrito de Belén” por primera vez.

“Recuerdo que estábamos grabando con el Coro Infantil Venezuela en un estudio. Estaba Hugo Blanco, estaba Raúl Cabrera y yo escuché la canción que había grabado Simón Díaz… Y como yo sabía que tenía cómo cantarlo, la canté [...] Incluso se tuvo que grabar como el Burrito Tabanero, porque yo no sabía pronunciar la S. Y así quedó”, recordó.

El registro musical comenzó a ganar cierta fama, primero en Caracas y luego se internacionalizó, lo que le sirvió para ganar bastante popularidad. Pero esta fama solo duraría un corto periodo de tiempo, debido a que, según Ricado Cuenci, hubo momentos que lo empezaron a desilusionar.

“Tuvimos problemas con el manager o el patrocinante (…) Incluso tuvimos problemas con un hotel, nos sacaron del hotel y tuvieron que comprarnos ropa para poder cantar en otro sitio”, dijo. Por otro lado, contó que nunca vio ningún tipo de regalías de la canción, a pesar de la popularidad que adquirió la canción en toda la región y que aún mantiene.

Se dedicó a su familia y no quiso saber más de la canción

“Uno como niño nunca supo nada de eso, ni de dinero, ni de cobros… Nunca se nos pagó ni un bolívar partido por la mitad, ni a mí, ni a mis compañeros de La Rondallita”, aseveró. Lamentablemente, el sueño de ser cantante se apagó para Ricardo, luego de que su padre rechazara la invitación a Cuenci por unirse a “Menudo”, la popular agrupación infantil puertorriqueña a la que perteneció, entre otros, Ricky Martin.

“Llegó el momento en el que eso se apagó. Yo me apagué. No quise saber nada más del Burrito de Belén ni de La Rondallita ni nada de eso. Y me dediqué a lo mío, a mi familia, a mis cosas”.

A pesar de todo esto, Ricardo aseguró a BBC Mundo que se siente agradecido con el burrito sabanero y con ello la felicidad que ha traído a tantos niños a nivel mundial. “Que cada niño en el mundo escuche esa canción y se llene de alegría, a mí me llena un montón”, concluyó.