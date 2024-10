"Que no se me enoje Boric": Ministra Bullrich apunta a Chile por aumento de delitos en Argentina

22 oct. 2024 - 04:22 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, alertó sobre un incremento de modalidades delictivas provenientes de Chile en el sur del país, durante una visita a Bariloche, en la región de la Patagonia trasandina.

La secretaria de Estado señaló que las autoridades locales han detectado el uso de inhibidores de vehículos, dispositivos que permiten abrir autos y desactivar alarmas, y que, según ella, están cruzando la frontera desde Chile.

¿Qué dijo Bullrich?

“En el sur de Argentina estamos viendo modalidades delictivas que vienen de Chile, como los inhibidores de vehículos”, aseguró Bullrich, en un evento en el marco de la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, explicó la ministra.

“Que no se me enoje Boric”

“Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, dijo entre risas la ministra trasandina.

Esta referencia recordó una polémica anterior, cuando Bullrich alertó sobre la supuesta presencia de miembros del grupo terrorista Hezbollah en el país, lo que generó una respuesta formal del Gobierno.

