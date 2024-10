Era investigado por polémico "Vacunatorio Vip": Muere exministro de salud de Argentina a los 79 años

18 oct. 2024 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes falleció el exministro de Salud argentino, Ginés González, quien a sus 79 años de edad se encontraba luchando contra un cáncer. La exautoridad sanitaria del Gobierno del expresidente Alberto Fernández, judicialmente se encontraba siendo investigado por el denominado escándalo "Vacunatorio VIP".

González fue el blanco de numerosas críticas durante la pandemia por Coronavirus, cuando se descubrió que el titular de Salud había "privilegiado" a ciertas personas ligadas al poder para recibir de manera inmediata y pronta las vacunas contra el virus, por lo cual el pasado jueves 18, un día antes de su deceso, la Cámara Federal había confirmado su procesamiento.

El escándalo del Vacunatorio VIP que involucra a Ginés González

Según consignó Infobae, todo comenzó cuando el periodista Horacio Verbitsky contó el 18 de febrero de 2021, que se había vacunado tras recibir un llamado de González. En ese entonces, la vacuna no estaba destinada a la población, por lo cual desde el Ministerio de Salud armaron un grupo de "prioridad inmunológica", en la cual se encontraba el personal médico, los mayores y el "personal estratégico".

Este último grupo incluyó a un gran grupo de funcionarios, entre ellos el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el expresidente Eduardo Duhalde, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, entre otros.

De este modo, en agosto de 2021, la Cámara Federal ordenó a profundizar la investigación y finalmente el pasado jueves reveló que el extitular de la cartera de Salud iba a ser procesado junto a otros exfuncionarios del Gobierno. De este modo, se ordenó la instrucción de profundizar en conocer la responsabilidad de quienes recibieron, de manera privilegiada, la vacunas contra el Covid-19.

"La vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto"

Entre los eventuales procesados se encuentran el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el exministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, entre otros, quienes se deberá investigar si deben o no ser procesados, según detallaron fuentes judiciales al citado medio.

"Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dijeron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Quienes además sostuvieron que "la amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí, su responsabilidad penal".

De este modo, el fallo de la Cámara Federal del pasado jueves informó que entre los procesamientos confirmados por el caso Vacunatorio VIP se encuentran el de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas.