"Soy una víctima": Vendía un monitor por Internet, le suplantaron la identidad y ahora lo acusan de estafa

17 oct. 2024 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera historia de terror es la que vive actualmente Lisandro Filoy, un argentino quien recibe constantemente amenazas, llamadas e insultos, todo por querer vender el monitor de una computadora a través de Marketplace, lo que derivó en que fuera víctima del robo de su identidad.

Una vez que Filoy consiguió un comprador, el interesado le entregó un comprobante de pago cuyo dinero nunca llegó, por lo cual el protagonista de esta historia canceló la venta. Sin embargo, ya era tarde para él, debido a qué delincuentes habían alcanzado a usurpar su identidad, informó el medio argentino TN.

¿Cómo ocurrió el robo de identidad?

Lisandro Filoy, en conversación con el citado medio, explicó que todo comenzó cuando quiso vender su monitor y estuvo a punto de ser estafado. "Yo ya hablaba por WhatsApp con los estafadores. Por ahí arreglé que me iban a mandar un auto para retirar el monitor. Cuando llegó, me enviaron un comprobante de pago de un banco, pero la plata no me llegaba", detalló.

En ese contexto, Filoy mencionó los momentos de tensión que vivió debido a la presión de los compradores por el auto que se encontraba esperando fuera de su domicilio. El vendedor aseguró no haber entregado el monitor, pero sí reconoció que en un momento accedió entregarle foto de su DNI (cédula de identidad) a los estafadores, lo que resultó en el robo de su identidad.

"Ellos me pidieron que mandara -mi DNI- primero, lo hice, pero después dejamos de hablar porque no entregué el monitor porque la plata no llegaba", declaró. Sin embargo, manifestó que con el paso de los días comenzó a recibir mensajes de personas que lo culparon de ser estafador, hasta que se dio cuenta de que fue víctima del robo de su identidad.

"No entienden que soy una víctima"

"Al tiempo me empezaron a llegar mensajes de personas que me decían que me habían hecho una transferencia. Otros me han dicho ‘te entregué el producto y nunca me hiciste la transferencia’. Lo que muchos no saben es que no soy yo el que hace las transacciones”, indicó, para luego acotar que "algunas personas me escriben muy enojadas y no entienden que soy una víctima".

Filoy aseguró que realizó dos denuncias ante la Fiscalía General de Quilmes, quienes le indicaron que "no tienen datos de los denunciantes y que no pueden rastrearlos, solo hay un número de teléfono que usan, pero es descartable y lo cambian de vez en cuando".

Finalmente, lamentó que "ya hablé con varias personas de la Justicia, pero me dicen que este tipo de casos se puede prevenir, pero que mi situación no se va a resolver".