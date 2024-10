"Se terminó la vagancia": Gobierno de Milei implementa programa para que presos trabajen en las cárceles

18 oct. 2024 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un nuevo programa llamado "Manos a la obra", que tiene como objetivo que los presos trabajen en las cárceles donde están cumpliendo condena.

Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quien desde la cárcel de mujeres de Ezeiza dio el vamos oficial a la medida, que busca que reos mantengan y mejoren sus penales y tengan menos tiempo de ocio.

El objetivo de la medida también es que los reclusos desarrollen habilidades laborales, para que luego puedan reinsertarse adecuadamente en la sociedad. De hecho, se aplicará un sistema biométrico de control de asistencia, con el fin de que los presos cumplan 8 horas de trabajo.

¿Qué dijo la ministra de Seguridad de Argentina sobre "Manos a la obra"?

Según explicó Bullrich, "Manos a la obra" tiene como concepto "devolver a la sociedad argentina el daño causado y los recursos invertidos por el Estado Nacional". "Nosotros queremos reinserción, pero no con base en la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar", dijo.

"Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos, sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal", agregó.

Así, la ministra de Seguridad de Argentina zanjó que "cada una de estas cárceles son impuestos acumulados de ciudadanos que son robados, asesinados, violados y que después tienen que poner plata para pagar la cárcel que no arreglan los que están adentro. Esa injusticia se termina. El que quiera trabajar va a tener trabajo, y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar. Estamos aplicando la filosofía de terminar con la impunidad y la injusticia de que da lo mismo robar que no robar, matar que no matar. Claramente, no da lo mismo".

Todo sobre Argentina