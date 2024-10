"La vi tan feliz...": Mujer ayuda a su hija a serle infiel a su esposo y afirma no sentir remordimiento

14 oct. 2024 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Sally, una mujer de 60 años, reveló que se dedica a ayudar a Sophie, su hija de 35, a serle infiel a Dave, su esposo, y fomentar la relación extramarital que tiene. La principal razón de la madre es la aversión que siente hace tiempo por este hombre, a quien lo considera inadecuado para su primogénita.

La historia de Sophie

La situación se remonta hace años, cuando Sophie recién conoció a Dave. Apenas Sally tuvo la oportunidad de verlo, según ella, desconfió de él, al punto de encontrarlo arrogante y ruidoso. Esto, por supuesto, provocó que tiempo después la apoyara siéndole infiel.

Por su parte, la relación entre Sophie y Dave ya llevaba tiempo desgastándose, sobre todo, porque se veían menos, ya que él pasaba tiempo fuera de casa por trabajo.

Luego de años postergándose, Sophie decidió retomar su carrera y trabajar. Allí fue cuando conoció a Ben, un colega con el que más tarde comenzó una aventura, de la cual se enteró su madre.

"No dudé en ofrecerme para cuidar a los niños"

Al tenerle distancia a Dave, Sally no hizo más que apoyarla en su decisión e incluso la animó para que siguiera junto a él, en desmedro de Dave: "La vi tan feliz, como no la había visto en mucho tiempo. No dudé en ofrecerme para cuidar a los niños siempre que lo necesitara", sostuvo la mujer.

De ahí en más, Sophie y Sally han actuado como aliadas y cubriéndose las espaldas para que Dave no se entere de esta infidelidad: "No me siento mal por Dave, porque nunca pensé que él fuera el adecuado para mi hija", señaló la madre.

Por último, la mujer, lejos de sentirse mal por el actuar de su hija, afirmó que ella por fin está retomando su vida y haciendo lo que realmente la hace feliz, aunque eso implique romper su relación con su yerno.

