"Pensamos que la casa se iba a volar": Chileno relata cómo vivió el paso del huracán Milton en Florida

10 oct. 2024 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde y noche del pasado miércoles, el huracán Milton alcanzó la costa de Florida, Estados Unidos, y causó graves daños en varias ciudades del país. Entre los afectados se encontraban varios chilenos que han relatado su experiencia tras el paso de este gran fenómeno meteorológico.

Uno de ellos es Pablo Figueroa, chileno residente en el condado de Sarasota, en Florida, quien conversó con el equipo de Megatiempo y entregó sus primeras impresiones tras el paso del huracán.

"Pensamos que la casa se iba a volar"

El chileno explicó que el huracán alcanzó Sarasota cerca de las 20 horas, pese a que se pensaba que llegaría a las 2 de la madrugada. "Nosotros no estábamos en una zona evacuable por no estar en un terreno inundable, pero en nuestra casa se sintió muy fuerte y no teníamos luz. En un momento sentimos que todo había parado y dijimos 'esto ya pasó'", contó.

En ese momento, las cercas de su casa se habían caído y Pablo junto a su familia se fueron al hogar de unos amigos que contaban con electricidad. "En ese camino nos encontramos con la sorpresa de que estaban todos los árboles en el suelo, incluso una casa se incendió", aseguró.

Al llegar a la casa de su amigo "todo empezó de nuevo con las ráfagas de viento. Es casi como un terremoto, pero con mucho viento, se ven los árboles que se doblan o se caen, es algo muy fuerte de vivir (...). Armé un búnker en el clóset de mi casa con cojines porque pensamos lo peor, pensamos que la casa se iba a volar, los marcos de las ventanas crujían, solo fue entregarse a la fe y a las manos de Dios", aseguró.

"Este huracán superó todas las expectativas"

Pablo Figueroa contó que reside hace casi tres años en Sarasota y que este era el cuarto huracán que vive. "Este claramente superó todas las expectativas en muchos sentidos", puntualizó.

Tras el paso del huracán, Pablo contó que las calles quedaron con muchos árboles y ramas en el suelo, cercas caídas y lugares inundados con hasta 1.80 metros de agua. "Son lugares intransitables, pidieron que la gente no salga a las calles, está todo cerrado: los supermercados, bencineras, no hay luz", concluyó.



