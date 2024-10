Sacó a pasear a su perro y terminó perdiendo uno de sus ojos: Ahora advierte sobre el peligro de la correa retráctil

03 oct. 2024 - 18:12 hrs.

Daniella Abreu, una joven de 24 años de Florida, Estados Unidos, sufrió un particular accidente que terminó con la pérdida de uno de sus ojos cuando sacó a pasear a su perro. El accidente ocurrió en agosto de 2023 y ahora compartió su historia para crear conciencia sobre las correas retráctiles.

Para esto, sube videos en su cuenta de TikTok y se conecta con personas que han sufrido accidentes similares, enfatizando en la importancia de usar correas de cuerda, independiente del tamaño de la mascota.

"Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y me ha hecho darme cuenta de que hay toda una comunidad de personas que tienen un solo ojo, no solo por accidentes extraños, sino por otras razones", contó.

Sacó a pasear a su perro y terminó perdiendo el ojo

El 7 de agosto de 2023, Daniella se estaba preparando para una caminata nocturna con su perro, un husky de 60 libras llamado Blu. Debido al tamaño de su mascota, prefería una correa de cuerda para los paseos. Sin embargo, esa noche estaba demasiado desgastada y agarró una vieja correa retráctil y salió de la casa.

Mientras caminaba por su vecindario, Blu vio un conejo y de repente se abalanzó sobre él. Ante la situación, la joven agarró la correa con fuerza y tiró hacia atrás, tratando de mantener a Blu bajo control, pero el mango de la correa retráctil la golpeó en su ojo derecho y su rostro comenzó a sangrar.

"Mientras él corría en una dirección y yo tiraba en la dirección opuesta, la fricción de la correa se reflejó y me golpeó justo en el ojo", contó a People. "Sucedió muy rápido, pero supe de inmediato que era grave. La fuerza de la correa fue muy traumática".

"Había tanta sangre que pensé que había perdido el ojo por completo, así que entré en modo de lucha o huida y pude correr a casa. Entré corriendo gritando. Mi madre llegó primero y caí en sus brazos y me puse muy pálida", recordó, señalando que "estaba perdiendo mucha sangre y finalmente me desmayé".

Los padres de Daniella llamaron a una ambulancia y la llevaron a una hora de distancia a un centro de traumatología, donde le dijeron que necesitaba una cirugía de emergencia, lo que requería trasladarla a otro hospital en Miami. Después de despertarse de la intervención, recibió la confirmación de que había quedado ciega de forma permanente en su ojo derecho.

"Tuve que poner toda mi vida en pausa"

"Aún hoy sigo sin creer que sea verdad", expresó. "Tuve que poner toda mi vida en pausa. Pasé de ser una chica súper activa a básicamente tener que tomarme un año de descanso de la vida".

"Tuve que volver a aprenderlo todo", explicó. "Cuando tienes los dos ojos estás acostumbrada a abrirlos al mismo tiempo. Pero me cosieron el ojo derecho, así que tuve que aprender poco a poco a abrir solo el izquierdo, lo que me costaba mucho y me causaba más dolor".

Daniella sufre mareos y tiene problemas con la visión a larga distancia. Sin embargo, poco a poco está empezando a recuperar algo de confianza a medida que se adapta a su nueva normalidad.