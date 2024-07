Patriótico padre quiso lucirse frente a su nuera y prendió fuegos artificiales en su cabeza: Explosión lo mató

10 jul. 2024 - 11:42 hrs.

En redes sociales está circulando un video que muestra a un hombre vestido con los colores y las estrellas de la bandera de Estados Unidos. Se lo ve bailando en el antejardín de su casa, al mismo tiempo que está fumando un cigarro frente a sus familiares.

El contexto es de absoluta celebración: no solo está festejando el reciente 4 de julio (Día de la Independencia estadounidense), sino también el anuncio de compromiso de su hijo de 20 años con su novia.

Nadie sospecharía que ese momento de distensión fue el último que vivió Allen McGrew. En un intento de lucirse frente a su futura nuera y darle la bienvenida a la familia, el patriótico sujeto no halló nada mejor que poner fuegos artificiales sobre su cabeza y encenderlos.

¿El resultado? La explosión de los artefactos le provocó un traumatismo craneal, falleciendo instantáneamente frente a sus seres queridos, quienes ahora están lidiando con la viralización de las imágenes y los crueles comentarios en redes.

Allen McGrew minutos antes de morir por la explosión de los fuegos artificiales (Facebook)

Sus emotivas últimas palabras antes de morir

Mientras estaba siendo filmado, el padre de 41 años vestía un traje similar al del "Tío Sam", la histórica figura con la que Estados Unidos resalta el patriotismo entre sus habitantes. Antes de realizar su acto final —y mortal—, había estado bebiendo junto a su esposa, hijo y nuera.

Estaba completamente feliz y así se lo demostró a su mujer, Paige McGrew, y a su único retoño, Hunter McGrew, al abrazarlos y decirles un mensaje que seguramente nunca olvidarán: "Ustedes son mi roca y mi corazón".

Tras aquel emotivo abrazo, realizó el baile que precedió a su fatal maniobra, influenciada por su estado de ebriedad. Los fuegos artificiales explotaron sobre el sombrero que llevaba puesto, muriendo rápidamente en el frontis de su vivienda en Carolina del Sur, en medio de la humareda de color que liberaban los confetis a su alrededor.

Paige declaró al diario The Post and Courier que el espectáculo de su difunto marido era para "lucirse" frente a la novia de su hijo y que vio cuando sostenía los artificios sobre su cabeza, pero no se percató cuando los encendió. De hecho, la explosión fue justo cuando le estaba pidiendo que se detuviera.

"Estamos traumatizados"

En cuanto a Hunter, considerando que él, su madrastra y su novia fueron testigos del brutal momento, confesó que "estamos traumatizados". Los familiares describieron a Allen como un hombre que amaba a los Estados Unidos y que cada año esperaba con ansias el 4 de julio para celebrarlo.

Y pese a que en el video se le ve borracho, Paige sostuvo que él había planeado dejar de beber alcohol, pero como la ocasión de este año era especial, aquel jueves todos bebieron.

En la parte superior, Allen junto a su esposa Paige; en la inferior, en compañía de su hijo Hunter (Facebook)

"Estaba orgulloso de su hijo y emocionado por tener una nueva nuera. Estaba viviendo su mejor momento", comentó la viuda, casada con él desde hace poco tiempo, aunque llevaban conociéndose desde 2017.

Según consigna Daily Mail, la Oficina del Sheriff y la Oficina Forense, ambas del condado de Dorchester (Carolina del Sur), investigan el accidente, en el sentido de evitar la viralización de la muerte del padre en redes sociales.

Todo sobre Sucesos