Joven fue despedida de su trabajo porque pidió un aumento de sueldo: Ella se vengó borrando la base de datos

05 jul. 2024 - 16:10 hrs.

Florencia Gallo es una joven argentina que trabajó más de dos años en una clínica odontológica en su país. Según acusó en redes sociales, durante todo ese tiempo estuvo sin contrato formal y a fines de mayo, tras solicitar un aumento salarial, su jefe la despidió.

En medio de la incertidumbre propia de la cesantía de no saber cómo pagar el arriendo de su departamento o con qué dinero financiar sus compras básicas, la mujer no se quedó de brazos cruzados y tomó una radical decisión.

A modo de venganza, la estudiante de Estadística borró la base de datos digital, cuya importancia está en que en ese listado la clínica tenía los antecedentes de todos sus pacientes.

"Ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar todo"

A través de un video en TikTok, la protagonista de esta particular historia contó que estuvo dos años y medio "en negro" (trabajando informalmente en la clínica) y que la echaron de su fuente laboral por pedir una mejora en su sueldo.

Imagen referencial (Freepik)

"Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo", escribió en su posteo, publicado a fines del pasado mes de mayo.

"No soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que meterme con el que creó mi base de datos, porque yo ahora... la borré toda", confesó Florencia en el video, el que hasta ahora suma más de 28 mil likes y casi 500 mil visualizaciones.

Consultada por usuarios de la red social, la trasandina aclaró que no atentó contra la documentación física que tenía el recinto sobre sus pacientes: "Ahora solo cuentan con registros de puro papel que están distribuidos en cajas y muebles. Aunque exista la información, es menos accesible".

Pagó las consecuencias de su propia venganza

Cuando apenas habían transcurrido dos días desde la eliminación de la base de datos, Florencia tuvo que hacerse cargo de las consecuencias de lo que hizo.

En un nuevo video contó que devolvió los datos, porque "me dieron lástima los pacientes. Pensé en que es un gran problema llegar y que no sepan nada del paciente por no tener su historial clínico (...) Me hago y me hice cargo de mis actos desde el día uno, lo hice consciente porque soy una chica grande. Ahora ya pueden dejar de tirarme odio".

@flortgallo1 ya dejen de tirarme hate y como recomendación fijense dónde se atienden che... Yo igual de odontología 0. orgullosamente estudiante de estadística, a favor de los datos ajajja ♬ sonido original - Florencia Gallo

Actualmente, Gallo sigue sin encontrar trabajo, pero se está dedicando a un emprendimiento relacionado con sus estudios de Estadística: "Dios proveerá o me proveeré yo sola, de alguna manera saldremos adelante", le respondió a una usuaria que le deseó buena suerte.

Todo sobre Sucesos