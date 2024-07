"Perfecto dinosaurio idiota": El mensaje de Javier Milei que refuerza la tensión con Lula da Silva

El presidente de Argentina, Javier Milei, se defendió de las críticas tras calificar de "falsa denuncia" el intento de golpe de Estado que se gestó el miércoles pasado en La Paz, Bolivia. Además, apuntó directamente contra su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Este martes, el jefe de Estado del país trasandino compartió a través de X un ambiguo mensaje en el que se refirió en duros términos al mandatario brasileño, alimentando aún más la tensión que mantienen desde hace varios meses.

En un principio, Milei no mencionó directamente a quién iban dirigidas sus palabras: "Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista".

Sin embargo, en las siguientes líneas arremetió contra el mandatario brasileño. "Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)", escribió.

En el texto, que tituló "el perfecto dinosaurio idiota" -una posible referencia a un libro llamado "Manual del perfecto idiota latinoamericano" - afirmó que "si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, LLA (La Libertad Avanza, el partido de Milei) hubiera perdido".

"No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino…", sentenció en la publicación.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las…