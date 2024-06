Javier Milei recibe cuestionado premio en Europa: Institución oficial desconoce haber entregado galardón

27 jun. 2024 - 17:34 hrs.

Una buena noticia es la que había recibido el presidente Argentina, Javier Milei, en medio de su visita a Chequia, pero todo tuvo un extraño final.

Fue en ese país que el jefe de Estado trasandino fantaseó con la posibilidad de recibir el Premio Nobel junto a su asesor, Demian Reidel por hacer "desaparecer" con sus políticas "el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible".

Esto, luego de haber sido condecorado por un grupo de antiguos dirigentes del Instituto Liberal de República Checa, pero tal galardón se enlodó, luego de que esa misma entidad se desvinculara del acto, asegurando que se trataba de una iniciativa de personas que llevaban años sin ningún tipo de conexión con la mentada entidad.

“Es prematuro conceder este premio a Milei”, declaró este lunes a EFE Martin Pánek, director del instituto, que se ha distanciado del presidente argentino por estar en contra de algunas de las políticas que ha implementado en su país.

Javier Milei / Créditos: AFP

“Estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas; nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana y del aborto”, agregó Pánek.

Ante las voces que adelantaban que el mandatario trasandino recibiría el reconocimiento, se apuntó que "este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización por personas que no han participado en las actividades del Instituto Liberal durante varios años, (que) no tienen ningún cargo en el Instituto y (que) no tienen derecho a hablar en su nombre", dijo el organismo a través de un comunicado en su página web.

“No tenemos nada que ver con ese evento, ni participamos en él”, concluyó el director del instituto liberal checo.