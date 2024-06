¿Estudias alguna de ellas? Estas son las carreras que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates

27 jun. 2024 - 14:52 hrs.

La inteligencia artificial (IA) ha avanzado a una increíble velocidad, arraigándose con fuerza en la vida de las personas por las facilidades que otorga. Una característica principal de la IA es la automatización de los procesos; es decir, la aplicación de una tecnología que sustituye la acción humana.

Esta particularidad no solo tiene un impacto en el diario vivir de la sociedad, sino que también tendrá un considerable efecto en materia laboral. Para expertos como Bill Gates, filántropo estadounidense que fundó Microsoft, la IA automatizará los trabajos y otros cambiarán radicalmente.

Por ejemplo, en el escenario más incierto para los humanos, importantes empleos dejarán de ser desempeñados por hombres y mujeres, siendo reemplazados y reemplazadas por la tecnología. Algunos de ellos son cargos como conductores de vehículos, diseñadores y programadores web, entre otros.

Sin embargo, el empresario que está entre las diez personas más ricas del mundo —según el ranking Forbes— destacó recientemente que hay tres áreas profesionales que sobrevivirán a la IA, pues las considera "inmunes".

Imagen referencial (Freepik)

Las carreras que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates

A través de su blog personal "Gates Notes", el magnate señaló que las carreras pertenecientes a tres sectores profesionales perdurarán a lo largo de la revolución tecnológica. Estas corresponden a:

La propia inteligencia artificial .

. Biología .

. Energía.

Inteligencia artificial

Una opinión similar tiene David Reute, doctor en tecnología y directivo de la facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Sobre la IA mencionó que existe una relación directa entre su sofisticación y la demanda de nuevos profesionales que sean capaces de diseñarla, construirla, implementarla y mantenerla.

Por ejemplo, "se van a requerir científicos e ingenieros que investiguen y desarrollen nuevas tecnologías de IA; desarrolladores que creen aplicaciones y sistemas para resolver problemas específicos; y éticos de IA, que asegurarán que se use de manera responsable y no cause daños a las personas o la sociedad", aseguró a LUN.

"Los trabajos del futuro requerirán una combinación de habilidades técnicas, creatividad, pensamiento crítico y habilidades interpersonales", agregó el especialista.

Biología

Sobre la biología, Reute vincula las tecnologías en biomedicina, bioingeniería y agricultura con profesionales que sepan sobre sistemas biológicos.

Ellos "serán cruciales para encontrar soluciones a desafíos complejos de la medicina personalizada y la lucha contra enfermedades. Necesitaremos ingenieros biomédicos que investiguen y desarrollen nuevos tratamientos y terapias para enfermedades; los biotecnólogos, que aplican la tecnología para crear nuevos productos y procesos en áreas como la alimentación, la farmacia y la medicina; y bioinformáticos, que analizan datos biológicos para comprender enfermedades, desarrollar fármacos y mejorar la agricultura", expresó.

Imagen referencial (Freepik)

Energía

Por último, la energía tendrá un rol clave en un contexto en que tanto la población como la industrialización van en aumento; por lo que se requerirán especialistas para desarrollar energías renovables y eficientes, y modelos de sostenibilidad.

"El mercado demandará a ingenieros en energías renovables para diseñar y desarrollar sistemas de energía solar, eólica, mareomotriz e hidroeléctrica; especialistas en eficiencia energética, para reducir el consumo en hogares y empresas mediante auditorías. Se necesitarán expertos en redes inteligentes para optimizar la distribución de energía en tiempo real para garantizar la eficiencia y confiabilidad del sistema", declaró.

Imagen referencial (Freepik)

Reute, además de lo que establece Bill Gates, describió otras profesiones que no podrían ser reemplazadas por la IA:

Psicólogos : la IA aún no puede replicar a la terapia psicológica, en el sentido de "entender profundamente las emociones y conductas humanas".

: la IA aún no puede replicar a la terapia psicológica, en el sentido de "entender profundamente las emociones y conductas humanas". Jueces (justicia): "La toma de decisiones judiciales implica la interpretación de leyes, la evaluación de pruebas y la consideración de factores éticos, lo que requiere un juicio humano complejo".

(justicia): "La toma de decisiones judiciales implica la interpretación de leyes, la evaluación de pruebas y la consideración de factores éticos, lo que requiere un juicio humano complejo". Profesores: los docentes "inspiran, motivan y crean un entorno de aprendizaje positivo, algo que la IA no puede reemplazar".

