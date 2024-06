Video muestra gigantesco agujero que apareció en medio de canchas de fútbol en Estados Unidos

Parece sacado de una película, pero no. Un video mostró un gigantesco agujero que apareció el miércoles recién pasado en medio de unas canchas de fútbol en Estados Unidos.

El hecho ocurrió, específicamente, en un complejo ubicado en Alton, Illinois, que terminó cerrando de manera momentánea después de que se registrara el impactante evento, parecido a un socavón.

Las imágenes de una cámara de seguridad y un drone dejaron en evidencia este agujero que se originó a eso de las 10:00 de la mañana del miércoles, como resultado del colapso de una mina, informó Fox 10 Phoenix.

Un funcionario de la mina subterránea New Frontier Materials aclaró que la propia mina "experimentó hoy un hundimiento en la superficie y abrió un sumidero en Gordon Moore City Park".

Según información preliminar, nadie estaba en el complejo al momento de que colapsara, por lo que ninguna persona terminó lesionada.

A raíz de lo anterior, se cancelaron los eventos que habían sido programados en dicho parque, para dar paso a las investigaciones.

Sky News indicó que un portavoz se refirió a la emergencia, destacando que "la seguridad es nuestra principal prioridad. Trabajaremos con la ciudad para solucionar este problema de la manera más rápida y segura posible para garantizar un impacto mínimo en la comunidad".

Lo más increíble fueron los registros, ya que muestran cómo va ocurriendo lentamente un hundimiento, que se llevó un poste de luz, hasta formar un agujero de 30 metros de ancho y 9 de profundidad.

NEW: Surveillance footage captures the moment a 100 foot wide and 30 foot deep sinkhole swallows a soccer field in Alton, Illinois.



The footage shows bleachers and a light pole getting completely swallowed by the sinkhole at Gordon Moore Park.



According to local reports, the… pic.twitter.com/NPfgz6LLBH