Intentó salvar a niños de una tormenta pero terminó muriendo tras ser alcanzado por un rayo en playa de Estados Unidos

Un hombre de 59 años protagonizó un heroico rescate antes morir trágicamente el pasado domingo en Estados Unidos. Después de disfrutar de una tarde de playa en Nueva Jersey, junto a su novia estaba a punto de regresar a casa cuando se percató de lo que se aproximaba.

Miró hacia el cielo y notó que nubes de tormentas eléctricas se aproximaban rápidamente hacia la zona en que la pareja y otras personas estaban degustando de la orilla del mar.

Para el pasado fin de semana, ya se había alertado que las condiciones meteorológicas iban a ser adversas, pero el fallecido héroe ignoró el llamado a resguardarse al ver que unos niños seguían jugando en el agua mientras la tormenta se acercaba. Creyó ser el único que podía salvarlos, pues los salvavidas ya se habían retirado.

Las últimas palabras del héroe

Decidido a rescatar a los menores, Patrick Dispoto primero se preocupó de que su novia, Ruth Fussell, estuviese a salvo, dejándola al interior de su camioneta. Ahí se produjo la última conversación entre ambos.

Patrick Dispoto y su novia Ruth Fussell (NY Post)

"Me dijo 'vuelvo enseguida' y le respondí 'no tienes por qué ir (donde los niños)'", relató la mujer a News 12. Sus palabras no evitaron la desgracia, ya que el hombre insistió en que "voy a advertirle a estos niños, porque el cielo se va a abrir".

Patrick corrió hacia donde estaban los bañistas y se perdió entre las dunas de la playa de Seaside Park. Pasaron 15 minutos y él no regresaba ni tampoco respondía los llamados de Ruth, así que se bajó de la camioneta y fue a buscarlo, al mismo tiempo que la tormenta eléctrica se estaba desarrollando.

Lamentablemente, lo encontró inconsciente, tendido boca abajo en la orilla de la playa, junto a un hombre que pedía auxilio. Corrió hacia su novio y con la esposa de quien lo estaba socorriendo le practicaron reanimación cardiopulmonar.

Cuando llegó la ambulancia, Dispoto fue trasladado a un hospital cercano, donde finalmente se declaró su muerte. Al comienzo se desconocía la causa del deceso, ya que nadie fue testigo de ella, pero recién la noche del martes se determinó cuál fue: según la policía local, se trató de una muerte accidental causada por un rayo.

"Su último acto de heroísmo fue su máximo exponente y ese es mi Patrick Dispoto", concluyó Ruth, quien pidió que su pareja fuera recordada por su gran último acto. Por cierto, cuando la víctima estaba siendo auxiliada, los niños no se veían por ningún lugar.

