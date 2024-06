Padre de Loan se lanza contra comisario detenido por desaparición: "Dijo que lo habían encontrado y era mentira"

26 jun. 2024 - 12:29 hrs.

José Peña, padre de Loan Danilo Peña, niño de 5 años que desapareció hace casi dos semanas en Argentina, apuntó contra el comisario Walter Maciel, uno de los seis detenidos en el marco de la investigación, por haber entregado una falsa información.

El jueves 13 de junio en Algarrobal, en la provincia de Corrientes, el menor participó de un almuerzo en la casa de su abuela paterna. Luego, junto a familiares, Loan fue a buscar naranjas a un sector cercano a la vivienda y allí se le perdió el rastro.

Las últimas personas en ver a Loan habrían sido su tío, Antonio Benítez, marido de la hermana del papá de Loan, y una pareja amiga de Antonio. El tío del niño y sus amigos, además de otras dos personas que estuvieron en el almuerzo, son cinco de los seis detenidos en el marco de la investigación.

El otro detenido es Walter Maciel, comisario a cargo de la búsqueda inicial de Loan y quien fue acusado de "encubrir la maniobra para el rapto al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida", indicó La Nación.

Loan Peña y su padre, José Peña (Redes sociales / captura YouTube eltrece)

"Dijo que lo habían encontrado y era mentira"

José Peña, padre del pequeño Loan, entregó detalles respecto a cuando el comisario Walter Maciel inventó que habían encontrado al niño el viernes después de que se produjo la desaparición.

"Dijo que lo habían encontrado y era mentira. Dijo 'lo encontraron, lo encontraron', después esperamos ahí para ver si era verdad, vino la ambulancia, vinieron todos, y después salió que no era cierto", contó José Peña a Telenoche.

El hombre también sinceró que ya le habían advertido que el comisario tenía un actuar que no era de fiar. "Me decían que hacía cosas raras, que no iba por el buen camino y no creí tampoco, hasta cuando hicieron las pruebas", reconoció.

En un comienzo, las hipótesis en torno a la desaparición de Loan decían que el niño se había perdido solo, pero, con el pasar de los días, tomó fuerza de teoría de un posible secuestro realizado, presuntamente, por una banda dedicada a la trata de personas.

Mientras continúa la búsqueda sin resultados favorables, José ruega por la aparición de su hijo. "Ojalá que esté vivo y el que lo tenga que me lo devuelva, lo estamos esperando, todos lo estamos buscando y queremos que aparezca lo más pronto posible", dijo.

Todo sobre Sucesos