Promesa del deporte muere a los 17 años tras desplomarse en pleno partido de bádminton

Un dramático desenlace tuvo un partido del Campeonato Asiático para juveniles que se realiza en la ciudad indonesia de Yogyakarta, donde un jugador chino de 17 años murió tras colapsar en medio de la pista.

El joven llamado Zhang Zhijie, considerado una promesa del bádminton, se encontraba disputando el último encuentro de la fase de grupos del torneo, celebrado el domingo 30 de junio, contra el japonés Kazuma Kawano.

El trágico momento quedó grabado por las cámaras que registraban en el certamen y en ellas se puede ver que durante el primer set Zhijie le alcanza la pluma a su rival y mientras espera el saque se desmaya.

A los pocos segundos comienza a convulsionar, ante la mirada atónita de los espectadores y del cuerpo técnico. Algo que ha sido bastante cuestionado en redes sociales, es que la ayuda médica tardó casi un minuto en llegar a la cancha y atender al deportista.

INDONESIA — The 17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie has died of a #CardiacArrest after collapsing on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/UyRCRJZAdR