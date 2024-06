Video muestra momento en que Presidente Luis Arce encara a general que lideró intento de Golpe de Estado en Bolivia

26 jun. 2024 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta jornada de miércoles, fuerzas militares de Bolivia realizaron un intento de golpe de Estado e ingresaron por la fuerza al palacio presidencial de La Paz.

Ante ello, se difundió un video en el que aparece el Presidente boliviano, Luis Arce, encarando al comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, quien había sido destituido del cargo el martes.

Tal como se aprecia en el video, Arce se para enfrente del exalto mando de las Fuerzas Armadas y le exige que retire a los militares del palacio presidencial: "Acate mi orden, mi capitán, y regrese a la policía militar a sus cuarteles en este momento", se alcanza a escuchar en la conversación.

Presidente Arce encara a comandante Zúñiga

Alrededor de ellos figuran una serie de personas, tanto civiles como de las Fuerzas Armadas, que ingresaron al Palacio Quemado. Incluso, se escucha gritar a una mujer que dice "cúmplale a su pueblo", aunque no se aprecia si se lo dice al presidente o al militar, mientras que otro dice "viva la democracia, carajo".

Analista internacional: "No me apresuraría a decir que esto termina con la caída de Arce"

Según expuso a Meganoticias, Marcelo Mella, analista político internacional, el diálogo entre Arce y Zúñiga da muestras de una negociación entre el poder civil elegido democráticamente y las fuerzas militares que no deberían intervenir en materias políticas.

"No me apresuraría a decir que esto termina con la caída de Arce, cada vez vemos más información que demuestra que no va a ser así, pero que sí cambian las correlaciones de poder", explicó Mella.

