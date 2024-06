Exjefe del Ejército de Bolivia tras intento de golpe: "Vamos a liberar a presos políticos y establecer la democracia"

26 jun. 2024 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Juan José Zúñiga, quien ejercía como general jefe del Ejército de Bolivia hasta este martes, cuando fue destituido, se refirió al intento de Golpe de Estado que encabezó este miércoles en La Paz.

Tras reunirse con el Presidente Luis Arce en el Palacio Quemado, sede de Gobierno, dijo que "no puede ser que personal subalterno estén presos solo por haber acatado una orden, vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente".

"Ese es el pedido de las Fuerzas Armadas, del soldado de a pie, y lo vamos a cumplir", agregó Zúñiga, mientras hablaba ante la prensa de ese país.

En la misma línea, aseguró que "nosotros queremos establecer la democracia, basta de que unos cuantos se adueñen, miren donde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro, y al Ejército no le faltan cojones para velar por el mañana".

"Por el bienestar y el progreso de nuestro pueblo basta de que unos cuantos, unas élites, se adueñen del poder del Estado", zanjó el exmandamás del Ejército boliviano.

El intento de golpe que mantiene en máxima tensión a Bolivia

Minutos antes de las 15:00 horas, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció en su cuenta de X que se estaban produciendo "movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano".

Paralelamente, la TV de ese país comenzó a mostrar cómo tanquetas llegaban hasta la Plaza Murillo, donde está el Palacio Quemado, la casa de Gobierno.

Momentos después, efectivos hicieron ingreso por la fuerza a la sede del Poder Ejecutivo. De hecho, rompieron la entrada con el vehículo militar.

Zúñiga afirmó en ese momento que "las unidades militares están en posición de frente" ya que "no puede seguir más así nuestro país, nuestro Estado, haciendo lo que les da la gana", y expuso que "estamos expresando nuestra molestia".