Desmienten muerte del reconocido escritor, lingüista y filósofo Noam Chomsky

Este martes por la tarde se reportó la presunta muerte del reconocido escritor, filósofo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky, a los 95 años de edad.

Los primeros reportes hacían alusión a un accidente cerebrovascular. Sin embargo, esto más tarde comenzó a ser desmentido en las redes sociales.

Tras los reportes, poco a poco las redes sociales comenzaron a estallar, aunque hubo quienes salieron a decir que se trataba de una "fake news".

Chris Looft, de ABC, y quien es encargado de verificar noticias, indicó en su cuenta de Twitter que Valeria, la esposa de Chomsky, le dijo que él estaba "bien" de salud.

Reports Noam Chomsky has died are "FAKE," his wife Valeria tells me. "He is well"

Por su parte, Steven Pinker, psicólogo y lingüista de Harvard, indicó esta jornada que "tengo confirmación de Valeria, su esposa, de que está vivo y bien".

Reports today of Noam Chomsky's death (in Jacobin and New Statesman, since taken down) were greatly exaggerated. I have confirmation from Valeria, his wife, that he is alive and well.