Influencer es asesinado a tiros junto a su esposa en show de circo en Ecuador

El influencer ecuatoriano Cristhian Nieto y su esposa, Nicole Burgos, también creadora de contenidos, fueron asesinados a tiros cuando asistían a una función circense el pasado domingo en la ciudad de Manta, al oeste de Ecuador.

Nieto, quien además era suplente de la asambleísta Mónica Salazar, se encontraba junto a su esposa en el evento, ya que era una actividad organizaba por él en el marco de la celebración del Día del Niño, que se celebra el 1 de junio en Ecuador.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver cómo una gran cantidad de personas, entre ellas muchos niños, esperan a las afueras del circo poder entrar a presenciar el show. Es en esos momentos cuando se desata la balacera que provoca la huida de los presentes.

Según se ha reportado, el periodista Josué Suárez también resultó herido mientras transmitía en vivo por Internet el ingreso de las personas al circo.

Además, se lamenta la muerte de un joven que fue herido mientras se encontraba en la fila y terminó falleciendo horas más tarde.

La mañana de este lunes la asambleísta Mónica Salazar lamentó en su cuenta de X el fallecimiento del influencer.

"Expreso mi profunda tristeza por sus padres y familiares, en especial por sus dos pequeños niños, que hoy quedan en la orfandad; hasta cuándo vivimos en un país sin garantías para la vida", escribió Salazar.

Siento no poder comunicar una NOTA DE PESAR personal, para Cristhian y su esposa Nicole, a tiempo; me enteré hoy en la mañana de Italia (país donde me encuentro por tratamiento médico). Pero expresó mi profunda tristeza por sus padres y familiares, en especial por sus dos… pic.twitter.com/kZ881HkZlM