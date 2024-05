"Te estamos esperando": Las amenazas a Ángel Di María por posible regreso al fútbol argentino

30 may. 2024 - 17:35 hrs.

En lo que va de 2024, el futbolista Ángel Di María ha sido tres veces víctima de amenazas. Además de su gravedad, lo insólito de la situación es que las intimidades han ocurrido en Rosario, su ciudad natal en Argentina.

Las advertencias —algunas consideradas de muerte— incrementaron luego de que el formado en el equipo Rosario Central comunicara sus intenciones de regresar al club después de la Copa América 2024 (del 20 de junio al 14 de julio).

Sin embargo, la situación de seguridad que aqueja a la localidad rosarina habría frustrado su retorno, en gran parte por las provocaciones efectuadas por supuestos grupos criminales. De hecho, sitios especializados aseguran que sería nuevo refuerzo del Inter de Miami, mismo club en el que milita Leo Messi.

Las nuevas amenazas en contra de Di María

En solo un día, el exdelantero del Real Madrid de España fue objetivo de dos amenazas en la ciudad. La primera ocurrió cerca de las 21:00 horas locales, cuando finalizó el partido de fútbol que significó la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores.

Cerca de las instalaciones del cuadro rosarino hay un mural en honor al "Fideo" que fue vandalizado. Junto con echarle pintura a la cara, desconocidos escribieron: "¿Todavía vas a volver?", apelando a su deseo de regresar a un equipo que no competirá el máximo torneo sudamericano en el segundo semestre.

😳 VANDALIZARON un mural de Ángel Di María en 'El Torito', el club en el que jugaba cuando era chico.



"¿Todavía vas a volver?"pic.twitter.com/R5L3Loc6RT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 29, 2024

Pocas horas después, el lugar de la siguiente intimidación fue una estación de servicio ubicada en la zona sur de Rosario. Infobae consignó que dos sicarios efectuaron un disparo mientras iban a bordo de una moto, siendo captados por las cámaras de seguridad.

Estos presuntos criminales habrían dejado un papel que encontró la policía en los alrededores. Con lápiz pasta, en una de sus planas se leía: "Te estamos esperando, Di María, los rosarinos".

🚨 TIROS CONTRA OTRA ESTACIÓN DE SERVICIO Y MENSAJES INTIMIDARORIOS CONTRA DI MARÍA

- En esta nota, de detalles de los nuevos ataques en Rosario: https://t.co/1JYyYPqYNF pic.twitter.com/ghxes30Vit — Vía Szeta (@mauroszeta) May 30, 2024

"Plomo y muertos tiramos"

En marzo pasado fue la primera vez que el campeón del mundo en Qatar 2022 recibió una advertencia, aunque indirecta, porque la principal víctima fue su familia.

Fue durante la madrugada del lunes 25 que un auto se detuvo en las afueras del country Funes Hills Miraflores —recinto en el que el deportista se hospeda cuando está de paso en Argentina— para dejar un lienzo de nylon que tenía como destinatario a Miguel Di María, el padre del jugador.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más, porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro —gobernador de la provincia de Santa Fe— te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", indicaba la peligrosa sugerencia, de acuerdo a TyC Sports.

Lo sucedido obligó a Rosario Central a emitir un comunicado para condenar los hechos: "No se puede permitir que quieran amedrentar a los futbolistas o atentar contra ellos y/o sus familiares que son los protagonistas principales de los espectáculos deportivos (...) Esto hay que terminarlo y desterrarlo".

Comunicado



El Club Atlético Rosario Central repudia enfáticamente los hechos que son de público conocimiento, en los que se registraron amenazas contra un reconocido futbolista surgido de nuestra cantera.



📝 https://t.co/ziXl5UBaqE pic.twitter.com/EIbVPYVVwb — Rosario Central (@RosarioCentral) March 25, 2024

¿Por qué amenazan a Di María en Rosario?

Si bien no hay una respuesta certera, la prensa argentina e internacional asocia las intimidaciones con el actuar de "narcoterroristas". Y ello se remontaría al 11 de marzo, cuando aún no recibía consignas en su contra.

Ese día, en el contexto de las manifestaciones en Rosario por el asesinato de cuatro personas en apenas una semana, el "Fideo" publicó una storie en Instagram pidiendo paz. Tiempo más tarde, el 20 de marzo, reafirmó su propósito de volver a Rosario Central, pero condicionando su regreso a garantías de seguridad.

La storie de Di María solicitando paz en Rosario (Instagram)

De acuerdo a Marca, "el motivo de las amenazas debe ser el de meter miedo (a la población) a través de personajes públicos. Leo Messi, su compatriota, también recibió amenazas en el pasado".