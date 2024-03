Gato cubierto en sustancias tóxica causa alerta en Japón: Se le ordenó a los vecinos no acercarse

Los vecinos de la ciudad de Fukuyama, en Japón, se encuentran bajo alerta ante la desaparición de un gato descrito como tóxico.

El felino habría escapado después de caer en un contenedor con una peligrosa sustancia química dentro de la empresa metalúrgica Nomura Plating Fukuyama.

Las personas del sector recibieron la indicación de no acercarse ni tocar al animal contaminado por los químicos.

El gato cayó una sustancia llamada cromo hexavalente, un compuesto químico carcinógeno altamente ácido, de acuerdo medio The Guardian.

Se señala que la sustancia al inhalarla genera problemas respiratorios e irritación en la piel de las personas. Es por eso mismo que los trabajadores de la fábrica usan vestimentas especiales para acercarse al químico.

Fueron los mismos empleados de la compañía quienes vieron las huellas del felino con el químico en el piso, alertando a la policía local sobre el suceso.

Las cámaras de la fábrica alcanzaron a capturar un video del gato escapando rápidamente del establecimiento.

Hasta la fecha se desconoce el paradero del animal, sin embargo, especialistas indican que existe la probabilidad de que el gato haya muerto por culpa de la sustancia tóxica.

