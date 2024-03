"No tengo mucha confianza en mi salud": Revelan la última declaración de Akira Toriyama antes de morir

12 mar. 2024 - 20:10 hrs.

El 1 de marzo, el creador de la franquicia "Dragon Ball", Akira Toriyama, falleció a sus 68 años, dejando a los fanáticos del mentado manga y animé en una profunda tristeza.

Si bien el deceso ocurrió a comienzos de marzo, el público general conoció la noticia el 8 de marzo, luego que en las redes sociales de "Dragon Ball" se informara el deceso del mangaka.

La última declaración de Akira Toriyama

El japonés, quien tenía contemplado participar en el Tokyo Anime Award Festival 2024, que se desarrolló entre el 8 y 11 de marzo, en una de sus últimas declaraciones públicas, habló precisamente sobre su estado de salud.

El mensaje de Toriyama estuvo marcado por una reflexión que hizo sobre el animé, reconociendo que "nunca" ha tenido mucho interés en este género, pese a que el manga de "Dragon Ball" es uno de los más exitosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toriyama ?? ? (@db.akira_toriyama)

"Para ser honesto, nunca he tenido mucho interés en el anime, e incluso cuando mi trabajo se hizo en formato animado, me da vergüenza admitir que no lo vi mucho, disculpas al staff. Hace unos 10 años, de repente, me pidieron que revisara el guion de la película animada de 'Dragon Ball' y dibujé algunos diseños simples para los personajes y los fondos. Pensé: ‘Puedo dejar las partes difíciles para el staff’ (risas). Por lo tanto, es realmente vergonzoso que reciba el premio Lifetime Achievement Award del Tokyo Anime Awards Festival. Muchas gracias", indicó.

Tras contar una anécdota sobre el animé, dio detalles de "Dragon Ball DAIMA", su última creación.

"Originalmente, se planeó que 'Dragon Ball DAIMA', que se lanzará en 2024, fuera una serie de anime original sin mí, pero como di consejos aquí y allá, terminé involucrándome profundamente en el proyecto sin darme cuenta. (...) Espero que disfrutes viendo la serie, que creo que no sólo es intensa y llena de acción, sino también llena de sustancia", sostuvo.

Por último, habló sobre su salud. "Finalmente, ¡me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado hasta ahora! No estoy seguro de cuánto más puedo hacer, ya que no tengo mucha confianza en mi salud, probablemente debido a mi estilo de vida cuando era más joven, pero haré todo lo posible para crear trabajos más interesantes, ¡así que por favor continúen apoyándome!", sentenció.

Cabe destacar que Akira falleció producto de un hematoma subdural agudo, que consiste en la acumulación de sangre entre el cerebro y la capa que lo recubre, denominada duramadre.

Todo sobre Famosos