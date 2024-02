"Vuelve a hacer grande a la Argentina": Presidente Milei y Donald Trump se reunieron en Estados Unidos

25 feb. 2024 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió entre bastidores con el candidato presidencial norteamericano, Donald Trump.

El encuentro entre ambos políticos tuvo lugar en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) —una convención ultraconservadora— que se llevó a cabo en Washington.

"Usted es muy generoso conmigo"

De acuerdo a TN, el jefe de Estado argentino exclamó al ver a Trump: “¡Presidente, es un gran placer conocerlo!”.

Prensa Presidencia

“Gracias por tus palabras, estoy muy feliz, usted es muy generoso conmigo”, agregó, mientras abrazaba al norteamericano.

Trump respondió diciéndole que “estás haciendo un gran trabajo”, a lo que Milei contestó: “¡MAGA!”. El empresario acotó: “¡Vuelve a hacer grande a la Argentina! (Make Argentina Great Again). No me olvidaré de usted, lo prometo”.

“La próxima vez que nos veamos, usted ya será presidente”, aseveró Milei.

Prensa Presidencia

El discurso de Milei en la convención ultraconservadora

"No dejen avanzar el socialismo", clamó este sábado el presidente argentino en la convención, en la que estimó que la justicia social "es una aberración".

Fue un discurso en el que Milei profundizó una idea adelantada en Davos: el mundo "está en peligro" debido al socialismo.

AFP

El presidente ultraliberal, que ganó las elecciones de noviembre pasado, desmenuzó su ideología para llegar a una conclusión: "Los socialistas arruinan nuestras vidas".

El mensaje fue claro: "No avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos del mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social".

"Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas" y de ser uno "de los más ricos del mundo, está en el lugar 140", afirmó a un público que le interrumpió varias veces al grito de "¡Pibe, pibe, pibe!".

Todo sobre Javier Milei