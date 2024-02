Modelo argentina genera polémica tras revelar que bebe su propia sangre para "mantenerse joven"

21 feb. 2024 - 11:45 hrs.

Una modelo de Argentina compartió en sus redes sociales su secreto para conservar su juventud: beber su propia sangre.

Eso fue lo que contó Sofía Clerici a sus más de dos millones de seguidores, quienes quedaron impactados ante el insólito método utilizado por la mujer.

"Por eso soy una muñeca de porcelana"

Todo comenzó después de que la modelo subiera una historia de su comida, donde se podía ver una ensalada acompañada de un vaso con líquido rojo.

Uno de sus seguidores le preguntó qué bebía, a lo que la mujer respondió públicamente diciendo que era sangre.

Después de que la respuesta generara polémica en su cuenta de Instagram, la mujer explicó que llevaba su propia sangre y se la preparaban especialmente con una limonada.

En otra historia, Clerici le demostró a sus seguidores incrédulos que su método para mantenerse joven sería 100% real.

En una foto donde se ve un tubo de sangre escribió: "Para los que no me creen tengo 9 tubos en mi heladera/freezer de sangre, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana".

Según agregó, esta sería la razón por la que se vería como una "muñe (muñeca) de porcelana".

Su tip de rejuvenecimiento generó polémica en redes sociales y medios argentinos por lo controvertido e inusual de la práctica, sin embargo, esta no es la primera vez que la modelo es parte de una situación así.

La mujer ya se había vuelto viral en redes sociales después de protagonizar un escándalo junto al político argentino Martín Insaurralde, con quien fue fotografiado en un yate en plena campaña durante el periodo de elecciones.

