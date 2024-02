Adolescente de 14 años muere tras consumir bebida energética con "tusi" en España: Familia afirma que fue un homicidio

20 feb. 2024 - 11:15 hrs.

Conmoción provocó en Getafe, España, la historia de Rayan, un adolescente de 14 años que falleció tras consumir una bebida energética con dos gramos de cocaína rosada, conocida como "tusi".

El suceso habría ocurrido después de que Rayan juntos a unos amigos se reunieran con unos jóvenes que habría conocido por Instagram.

De acuerdo a lo señalado en el medio El Mundo, el joven habría comenzado a sentirse mal después de beber la bebida, para posteriormente desplomarse.

Las personas presentes intentaron reanimar a Rayan, quien estaba inconsciente y no presentaba pulso, entrando en un paro cardiorrespiratorio.

Al llegar la ambulancia, el joven fue reanimado dos veces, sin embargo, momentos después falleció.

Familia asegura que la víctima no sabía que estaba consumiendo 'tusi' / Referencial

"Mi hijo no se iba a suicidar y mi hijo no se drogaba"

La familia de Rayan creen que su muerte fue un homicidio y que el joven habría sido envenenado con la droga sin su conocimiento.

"Mi hijo no se iba a suicidar y mi hijo no se drogaba", señaló la madre de la víctima al medio citado, agregando que "siempre estaba pendiente de mí y me contaba las cosas. Si estuviera metido en eso, me lo hubiera contado".

A pesar de esto, la Policía Nacional de España indicó que no hay constancia de que al joven le hubieran puesto "tusi" en su bebida sin que él estuviera enterado.

Sus amigos presentes señalaron que todos tenían conocimiento de la presencia del estupefaciente presente en el líquido.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid indicó que el caso aún sigue siendo investigado y que hasta el momento no se puede definir el suceso como un homicidio imprudente.

La familia aún está a la espera de la autopsia oficial del cuerpo, para poder determinar si el joven presentaba alguna condición de salud que habría agravado la reacción a la droga.

