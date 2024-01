Reo se arrastró pidiendo ayuda, le dieron un antiácido y lo devolvieron a su celda: Falleció al día siguiente

26 en. 2024 - 16:15 hrs.

Una tremenda polémica se ha desatado en Estados Unidos, luego de que en ese país, más específicamente en el estado de Minnesota, un reo perdiera la vida después de pedir asistencia médica.

Lucas Bellamy, el afectado, se ve en un video que sale gateando de su celda, retorciéndose del dolor. Un registro que data del 20 de julio de 2022.

En ese archivo, se ve al hombre de 41 años en el suelo, hablando con un guardia y un miembro del personal médico, a quienes habría "suplicado que le dieran atención médica", afirmó la familia del fallecido convicto.

La "solución" que le dieron a Lucas Bellamy

La polémica está que ante las súplicas del preso, los presentes optaron por darle un antiácido y lo devolvieron a su celda y, al día siguiente, lo encontraron muerto en la misma, teniendo una perforación en el intestino.

"Esto es más que negligencia. Es indiferencia", aseguró el abogado Jeff Storms al medio CBS News. "Esto es saber que un hombre sufre terriblemente por necesidades médicas graves y no hacer nada para tratarlas", añadió.

Se presentó una demanda por la muerte del reo

Tras lo sucedido, se presentó una acción legal en contra del condado de Hennepin y el servicio médico Hennepin Healthcare, alegando que la muerte de la víctima se pudo haber evitado si no fuera por los estándares de la cárcel en cuestión que, según consigna The New York Post, ha tenido que lamentar la muerte de 15 reclusos desde 2015 en adelante.

Sarah, la hermana de Bellamy, adelantó que espera que la demanda pudiera ayudar a sacar a la luz los casos de los otros reclusos que habrían perdido la vida por la negligencia del personal.

“Esperamos, como familia, que al crear conciencia sobre cómo murió mi hermano podamos prevenir el abuso y la negligencia deliberada que sufrió Lucas”, dijo la mujer a los medios de comunicación.

