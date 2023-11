Joven perdió beca de su escuela tras video viral en el que aparecía bailando "twerking"

04 nov. 2023 - 18:30 hrs.

Una estudiante de Estados Unidos vivió un drama luego que el director de su escuela decidiera quitarle la beca de apoyo con la que estudiaba en el establecimiento.

El motivo por el que le arrebataron esta beca es porque fue vista bailando “twerking” en una fiesta privada, lo que quedó captado en un video que se viralizó en redes sociales.

Quedó sin beca por un baile

Kaylee Timotet, de 17 años, estaba en el último año de la secundaria en la Walker High School, asistió a una fiesta junto a unos amigos en la que, según reportó el The New York Post, se encontraba un DJ que decidió grabar un video de los jóvenes bailando y subirlo a su cuenta de TikTok.

Kaylee Timotet. Instagram

En el registro la joven aparece realizando un “twerking”, y esto llegó a ojos de Jason St. Pierre, director de esta escuela, quien tomó una drástica decisión.

Y es que, según dijo la joven al medio citado, la máxima autoridad de la institución decidió retirarle la beca de apoyo que se le otorga a dos estudiantes por año, además de destituirla como presidenta de la asociación estudiantil.

“Básicamente, me dijeron que debería avergonzarme de mí misma y que estaban preocupados por mi vida futura si no seguía básicamente los ideales de Dios, lo que me hizo llorar aún más. Sentí que mi vida había terminado”, señaló.

Las protestas por la drástica medida

Un día después de que Rachel Timonet, madre de la joven, se reunió con el director para manifestarle su enojo contra la medida del director.

“Había otras personas bailando en ese video que también están en el equipo de baile a las que no les pasó nada. Dijo que fue castigada porque es el ‘adorno del capó’ de la escuela”, señaló al medio citado.

Fue ahí que aprovechó de criticar al director de la escuela religiosa, señalando que “es una escuela pública, no una escuela privada. No tiene derecho a hablar de ningún tipo de religión con mi hija”.

Las protestas de la comunidad

Tras esto, la comunidad de la escuela protestó contra esta medida, con lo cual el director de la escuela terminó dando pie atrás a su decisión.

“En Walker High, nos esforzamos por colocar a nuestros estudiantes en primer lugar en cada decisión para que puedan estar preparados para cualquier carrera profesional que aspiren a tomar, y creo que mi acción ayudará a lograrlo”, dijo St. Pierre en un comunicado.

La madre de la joven señaló que esta disculpa llegó tarde, ya que la beca vencía el 3 de octubre. Por lo mismo, está consultado con abogados para ver qué medidas tomarán ante esta decisión.

A su vez, el director de la escuela decidió ausentarse de sus labores por el resto del año, bajo justificativo.

