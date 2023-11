Fue despedida de su trabajo y la empresa le pagó su indemnización con más de 3.000 monedas

02 nov. 2023 - 20:15 hrs.

Después de un periodo de prueba en su lugar de trabajo, una mujer fue despedida en China a mediados del pasado mes de septiembre. Si bien la empresa le pagó una indemnización, lo hizo de una manera que resultó ser humillante para ella.

A la extrabajadora le correspondía una compensación de 15.513 yuanes, lo que en pesos chilenos equivale a casi $1,9 millones. En vez de indemnizarla mediante una transferencia bancaria o cheque, la compañía le pagó en efectivo, pero otorgándole 3.000 monedas.

La humillante forma de pago

En un principio, a la afectada le habían descontado una suma de dinero, pero presentó una queja que terminó en un reembolso. Cuando creía que ya no tendría más problemas, su jefe la llamó a la oficina para entregarle kilos y kilos de monedas.

La mujer regresó humillada a su casa, pero con las suficientes ganas de encarar a su exempleador por lo que había hecho. Según consigna Semana, expresó su disconformidad en una reunión que se prolongó durante dos horas.

Como respuesta, su otrora jefe le manifestó que la emisión de monedas era una compensación por despido y que no existía ninguna normativa que prohibiese que el pago fuera otorgado en monedas.

Le comentaron que su contrato fue prescindido por la compañía debido a su "deficiente" desempeño laboral: "La empresa le da su indemnización si la mujer está satisfecha o no. No existe lo apropiado o inapropiado y no hay regulaciones", manifestó el cuestionado organismo.

Por su parte, la protagonista de esta historia aseguró que "la gente común y corriente es insultada así cuando trabaja".

