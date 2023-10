Estados Unidos emite alerta mundial e insta a sus ciudadanos en el extranjero a "extremar precauciones"

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta mundial en la que hizo un llamado a la cautela a sus ciudadanos residentes en el extranjero.

Fue a través del Departamento de Estado de esa nación que se aconsejó a los estadounidenses alrededor del mundo a "extremar la precaución".

Esto, debido al "aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, la posibilidad de ataques terroristas, (y) manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses", según apunta la comunicación.

En ese sentido, se insta a "mantenerse alerta en lugares frecuentados por turistas", además de seguir al Departamento de Estado en sus redes sociales e inscribirse en el "Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado para recibir información y alertas, y facilitar su localización en caso de emergencia en el extranjero".

La alerta emitida por el país norteamericano se da en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente entre Israel y Hamás.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m