"Es que lo tuyo es vergonzoso": Joven se fue de una entrevista de trabajo por malas condiciones ofrecidas

Que verguenza mas grande. Nos damos el lujo de buscar a profesiomales de la hosteleria, exigiendo años de experiencia y vosotros teneis la experiencia pero de quedarse con nuestra libertad, y ganas de seguir. Deberiais de pasar vosotros uno por uno por la hosteleria como so fuese una mili. Se os quitaria las ganas de engañar a la gente y dejarla sin vida. PORQUE SI Los hosteleros TENEMOS VIDA, FAMILIA, AMIGOS Y GANAS DE DISFRUTAR. QUE SOMOS HUMANOS NO ROBOT QUE NO SE OS OLVIDE. Gracias.