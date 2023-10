Mujer recibió millonaria indemnización luego de que su jefe la acusara de usar la menopausia como "excusa para todo"

08 oct. 2023 - 19:30 hrs.

Karen Farquharson, una contadora de 49 años de Escocia, ganó una demanda contra su exempleador, luego de que Jim Clark, el director de la empresa para la que trabajaba, la acusó de utilizar los síntomas de la menopausia para faltar a su trabajo.

Después de un episodio de malos tratos, la mujer, quien había trabajado en la empresa desde el año 1995, renunció a su empleo, pero ahora un tribunal determinó que su exjefe la debe indemnizar con 37.000 libras esterlinas, equivalentes a más de $41 millones de pesos chilenos.

"Esa es tu excusa para todo"

Karen Farquharson junto a su esposo, Graham. Créditos: Solent News and Photo Agency

Fue en el año 2022 que Farquharson comenzó a tener complicadas manifestaciones de la menopausia, después de pasar un año con las señales iniciales de este cambio en su cuerpo.

Abundantes sangrados, ansiedad, pérdida de la concentración y confusión mental complicaban su salud, de manera que en diciembre de ese año se vio obligada a trabajar desde su casa durante dos jornadas.

El primer día, una fuerte nevazón le impidió dejar su casa, pero el segundo debió trabajar de manera remota debido a los sangrados excesivos que presentaba, detallaron en Daily Mail.

Al regresar a su oficina se encontró con Jim Clark, director de la empresa Thistle Marine, quien al verla le lanzó "una mirada de disgusto" y sarcásticamente comentó: "Veo que pudiste llegar".

Jim Clark (72), fundador y director de la empresa. Créditos: Solent News and Photo Agency

La mujer inmediatamente trató de explicar su situación, pero también estaba "molesta por su comportamiento (de su jefe), quien había dado a entender que ella no tenía una buena razón para ausentarse del trabajo", relataron en tribunales.

Luego, Clark continuó con las acusaciones e incluso llegó a cuestionar los días de vacaciones legales de su trabajadora.

"Menopausia, menopausia, una biddy (término peyorativo para referirse a las mujeres de edad avanzada) la tiene y continúa con su vida. En ti es una excusa para todo", habría dicho Clark.

Nuevamente, la contadora trató de dar a entender que él no podía comprender su situación ni los inconvenientes que presentaba, a lo que Clark respondió que la menopausia no era más que "dolores y molestias".

"Es un dinosaurio"

Karen Farquharson junto a su esposo, Graham. Créditos: Solent News and Photo Agency

En tribunales, Jim Clark fue descrito como un hombre que tiene "innegables cualidades positivas, pero que la empatía por otros no es una de esta".

"Se ha vuelto claro para nosotros que no tiene respeto por quienes que, a diferencia de él, no son capaces de trabajar a su manera o sin alguna enfermedad", añadió el panel en tribunales.

Durante el juicio, Farquharson había declarado que su jefe no era alguien que tuviera mucha paciencia con las solicitudes de licencias o los permisos por enfermedad. También contó que el Clark era rápido para insultarlos con palabras denigrantes a sus trabajadores.

"Me di cuenta de que por su edad al Sr. Clark no le gustaba el cambio. No le gustaba que le desafiaran y era un dinosaurio", confesó la mujer, quien también dice haber sido gravemente afectada por toda la situación y aún continúa con secuelas, a pesar de haber ganado la demanda.

