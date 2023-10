"Uno de sus hijos es mayor que yo": Pareja con 20 años de diferencia se defiende de las críticas

06 oct. 2023 - 18:15 hrs.

"La edad es solo un número". Esta frase identifica muy bien a Deanna Boomer, una mujer británica de 47 años que ha defendido públicamente su relación con su esposo, quien es 20 años menor que ella.

La pareja tiene un hijo de cuatro años y recientemente celebraron su séptimo aniversario de bodas. A pesar de que fueron duramente criticados al comienzo de su romance, aseguran que hoy tienen una familia feliz.

Deanna conoció a Steven cuando él tenía apenas 19 años, gracias a que era amiga de su tía. En ese entonces se reunían en el club de autos de su escuela secundaria.

"A mi madre no le gustó mucho"

"Mis amigos y yo teníamos un club de autos en la escuela y Deanna tenía un jeep, por lo que siempre venía a nuestras reuniones", contó Steven a Mirror.

Según el joven, que hoy tiene 27 años, todo cambió luego de que un día ella lo llamara y lo invitara a un bar a pasar el rato.

Mientras se estaban conociendo, Deanna se acababa de divorciar de su exmarido, con quien ya tenía otros cuatro hijos, que actualmente tienen edades comprendidas entre los 13 y los 31 años. Debido a esta ruptura, la mujer tuvo que mudarse a un departamento y le pidió a Steven que viviera con ellos para ayudarla a pagar el alquiler.

La pareja con su hijo que hoy tiene cuatro años/Cater News

Tras vivir un tiempo juntos, la relación se fue consolidando y optaron por contarle a su círculo cercano, que tuvo reacciones divididas.

"A mis amigos realmente no les importaba", comentó Deanna. Sin embargo, para Steven las cosas no resultaron tan simples: "A mi madre no le gustó mucho. Deanna es solo unos meses mayor que ella, por lo que le pareció un poco extraño".

Respecto a su relación con los hijos de Deanna, Steven reconoció que su familia creía que no sería capaz de sostener una familia. "Uno de ellos es mayor que yo, pero eso no importa ahora, ya que tengo una gran relación con todos", afirmó.

