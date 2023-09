"Terrorífico": Polémica por padre que rapó la cabeza de su hija por burlarse de joven con cáncer

27 sept. 2023 - 12:30 hrs.

Un padre rapó la cabeza de su hija luego de que ella se burlara de un joven con cáncer.

El video, que se ha viralizado en redes sociales, muestra que la niña está sentada y llorando mientras su padre le corta el cabello.

"Perdona", dice ella, mientras que él le responde que "ya no se puede repetir", mientras continúa llevando a cabo el corte, el cual era un castigo debido a que ella le habría realizado bullying a una persona con cáncer.

Joven siendo rapada por su padre (Captura X)

Opiniones divididas

El hecho no dejó indiferente a los usuarios de redes sociales y, mientras algunos valoraron el castigo, otros lo criticaron. Incluso, durante una emisión del programa "Espejo Público" de Antena 3, en España, se debatió el tema.

En el espacio, el periodista Juan Soto Ivars se mostró contrario al castigo e hizo hincapié en que el bullying comienza en la casa.

"A mí ese acto de brutalidad me hace preguntarme otras cosas. En el bullying se pone la vista en la víctima, pero a veces quienes lo ejercen viven situaciones. Los niños copian lo que ven en casa. Lejos de parecerme un castigo adecuado, no lo sé porque no tengo el contexto... pero siempre pienso en el agresor y en el que está en su casa", dijo.

En la misma línea, la periodista Marta Robles catalogó el video como "terrorífico".

"Cuando tu hijo no es capaz de sentir el dolor ajeno, se lo tienes que explicar, no provocarle un dolor que le puede provocar más rabia y unas ganas de venganza increíbles", expuso Robles.

Por el contrario, también hubo quienes valoraron el actuar del padre y realizaron comentarios como "así aprenderá a respetar a las personas. Bien hecho", "la próxima vez se lo va a pensar dos veces desde luego" y "es más, rápenla 2 veces… Esta juventud tiene que entender la empatía…".

¿Qué hacer en caso de sufrir bullying? En Chile el bullying está penado por la ley N° 21.013, la cual sanciona las conductas que atenten contra la integridad física y psíquica en niños, niñas y adolescentes, pero que no sean constitutivas de lesiones (no dejan lesiones físicas visibles) ejecutadas fuera del contexto familiar. Si sufres o conoces a alguien que está padeciendo de bullying, puedes denunciar en las policías y fiscalía, pero también puedes hacerlo en el colegio, para que las autoridades tomen las medidas necesarias para protegerte.



La Fiscalía Nacional recomienda que para denunciar apóyate en tu familia o el adulto que te cuida, de manera que te acompañe y te dé seguridad.

