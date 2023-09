Joven estadounidense se casó con su profesora del colegio: "Las personas me preguntan si es mi mamá"

26 sept. 2023 - 19:15 hrs.

Michelle (57) y Monica (33) son una pareja de recién casadas de Michigan, Estados Unidos, que se han vuelto virales por la gran diferencia de edad entre ambas, además de la particular forma en que se conocieron.

Ahora, la dos comparten detalles de su vida en pareja y personal a través de diversas redes sociales, además de ser activistas LGBT+.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo se conocieron?

Instagram @michelleandmonica

Fue en el año 2004 cuando Monica Ketchum cursaba séptimo básico (primaria en EEUU) y conoció a quien hoy es su esposa, Michelle, que por esos años ejercía como profesora de ciencias.

No solo eso, durante ese año, Michelle Foster fue el equivalente a la profesora jefe de Monica, quien hoy no se avergüenza en admitir que su ahora pareja fue su maestra favorita.

"En aquel momento, no teníamos ninguna relación, aparte de que era una buena profesora", aclaró Monica, quien a 16 años de compartir el aula, se contactó con quien fue su profesora a través de Facebook.

Rápidamente, se volvieron amigas y la conexión fue inmediata.

Instagram @michelleandmonica

"Nos sentamos a almorzar durante cinco horas, fue estupendo ponernos al día. Nos hicimos muy amigas, podíamos hablar de cualquier cosa", explicó a los medios Monica, quien hoy tiene 33 años.

"Las dos estábamos en situaciones muy oscuras y encontrar a alguien con quien relacionarte y ser vulnerable, se sentía como un espacio seguro", añadió.

"Las personas preguntan si es mi mamá"

Instagram @michelleandmonica

A pesar de su gran diferencia de edad, de 24 años, ambas mujeres hoy están felizmente casadas. Pero los problemas que aparentemente no tiene su relación, si los encuentran al relacionarse con otras personas.

"Siempre me he sentido atraída por personas mayores, así que la diferencia de edad no era un problema para mí, pero a Michelle le preocupaba", contó la joven a Mirror.

Instagram @michelleandmonica

A la hoy retirada profesora también le preocupaba la manera en que ambas se conocieron, "pero tuve que dejar ir esas preocupaciones", explicó la mujer de 57 años.

Sin embargo, para terceros su relación genera curiosidad.

"Algunas personas me han preguntado si es mi mamá, por lo que recientemente mandé a diseñar una polera que dice: 'No, ella no es mi mamá'", bromeó Monica.

A pesar de los comentarios que puedan recibir, ambas ahora viven juntas, en compañía de los hijos que cada una tuvo en relaciones previas.

Todo sobre Sucesos